Borussia Dortmund meldet sich nach der Niederlage im "Klassiker" gegen die Bayern zurück. Gegen den 1. FC Köln braucht es aber ein ganz spätes Tor von Maximilian Beier.

Dank eines späten Treffers hat Borussia Dortmund den nächsten Ausrutscher in der Fußball-Bundesliga vermieden. Gegen den starken Aufsteiger 1. FC Köln erkämpfte sich der BVB ein 1:0 (0:0), der eingewechselte Maximilian Beier rettete den Favoriten mit seinem Tor in der Nachspielzeit (90.+6).

Der Rückstand auf den souveränen Tabellenführer Bayern München beträgt nach acht Spielen weiterhin sieben Punkte. Köln ist trotz der Niederlage im Soll und hat sechs Punkte weniger als Dortmund. Nach einer wohl schweren Knieverletzung von Abwehrchef Timo Hübers und zuvor fünf Wechseln beendeten die Gäste das Spiel in Unterzahl - Beier nutzte das aus.

Kölns Trainer Lukas Kwasniok hatte von Beginn an auf Said El Mala gesetzt und dem Hoffnungsträger auch im mit 81.365 Zuschauern erneut ausverkauften Signal Iduna Park das Vertrauen geschenkt. Bei den Dortmundern überraschte Trainer Niko Kovac durchaus mit seiner Aufstellung: Pascal Groß und Carney Chukwuemeka spielten von Beginn an, Marcel Sabitzer und Jobe Bellingham saßen dagegen wie auch Julian Brandt zunächst auf der Bank.

Der BVB, der unter der Woche in der Champions League in Kopenhagen gewonnen hatte, ging es zunächst gemächlich an. Die nächsten Wochen haben es in sich: Am Dienstag geht es in der zweiten Runde des DFB-Pokals zu Eintracht Frankfurt. Das Spiel bildet den Auftakt von vier Partien auf fremdem Platz: Unter anderem geht es für den BVB noch Anfang November zu Manchester City.