Paul Pogba steigt in einen traditionellen Wüsten-Rennsport ein und unterstützt als Investor das erste professionelle Team dieser Art.

Paul Pogba hat den Rennsport entdeckt. Und nein, es ist weder Formel 1 noch NASCAR – der Weltmeister von 2018 investiert künftig in Kamelrennen.

Tatsächlich hat sich der 32-jährige Mittelfeldspieler dem saudi-arabischen Team "Al Haboob" angeschlossen, dem weltweit ersten professionellen Kamel-Rennstall. Pogba ist nun Aktionär und Botschafter.

Gegenüber der "BBC" erklärte Pogba: "Ich habe eine Menge [Kamel-]Rennen auf YouTube gesehen und in meiner Freizeit recherchiert, um die Techniken und Strategien zu verstehen." Was ihm besonders imponiert habe, sei die "Hingabe aller Beteiligten". Am Ende, so Pogba, sei "Sport einfach Sport".

In der Tat sind Kamelrennen im Nahen Osten tief verwurzelt, traditionell und extrem populär. Gleichzeitig steht der Sport für Praktiken in der Kritik, die aus westlicher Perspektive zumindest fragwürdig wirken: Tiere, die per Privatjet zu Rennen geflogen werden, oder "Peitschroboter", die statt menschlicher Jockeys antreiben.