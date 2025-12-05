- Anzeige -
- Anzeige -
Bundesliga LIVE in SAT.1, auf Joyn und ran.de

Bundesliga: Ping-Pong-Pech gegen Gladbach - Mainz verliert nach Henriksen-Aus

  • Aktualisiert: 05.12.2025
  • 22:25 Uhr
  • SID

Auch nach dem Trainerwechsel kommt der 1. FSV Mainz 05 nicht in die Spur. Vorne haben die Rheinhessen Pech, dann verhelfen sie Borussia Mönchengladbach auch noch zum entscheidenden Treffer.

Der 1. FSV Mainz 05 hat nach der Trennung von Cheftrainer Bo Henriksen einen wichtigen Befreiungsschlag im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga verpasst. Das von Interimstrainer Benjamin Hoffmann betreute Team verlor zwei Tage nach der Freistellung von Fanliebling Henriksen sein Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach mit 0:1 (0:0) und bleibt am Tabellenende.

Ein unglückliches Eigentor von Danny da Costa (58.), der nach einer Ecke angeköpft wurde und von dessen Rücken sich der Ball ins Tor senkte, versetzte den Mainzern den entscheidenden Schlag. Mit nur einem Sieg bleibt der Conference-League-Teilnehmer bei nur sechs Punkten stehen.

Die Konkurrenz könnte mit Siegen am Wochenende weiter davonziehen. Die Gladbacher von Trainer Eugen Polanski blieben im fünften Ligaspiel nacheinander ungeschlagen und schoben sich nach miserablem Saisonstart vorübergehend bis auf Rang acht vor.

Übergangslösung Hoffmann hatte vor der Partie angekündigt, den intern sehr beliebten Henriksen mit dem Auftritt gegen Gladbach einen gebührenden Abschied bereiten zu wollen. Die Mannschaft wolle "nicht nur für Mainz 05, sondern für den Menschen Bo spielen - dem gilt es, etwas zurückzugeben", hatte er gesagt.

Vor dem Anpfiff verabschiedete der Großteil der 30.500 Fans Henriksen mit Applaus, die Kurve präsentierte ein Banner mit den Worten "Diese Emotionen werden wir vermissen. Wir Fans an deiner Seite, Bo!". Ein Nachfolger soll zeitnah präsentiert werden, hatte Sportvorstand Christian Heidel angekündigt, er wolle aber keinen "Bo Henriksen 2.0" auswählen.

- Anzeige -
- Anzeige -

Bundesliga und 2. Liga kostenlos auf Joyn

- Anzeige -
- Anzeige -

Mainz verliert: VAR kassiert erstes Eigentor ein

Hoffmann wechselte in seiner wohl einzigen Bundesligapartie ordentlich durch, sieben neue Spieler rückten im Vergleich zu Henriksens "Abschiedsspiel" gegen den SC Freiburg (0:4) in die Startelf. Im Sturm feierte Fabio Moreno Fell sein Profidebüt, das Tor hütete Daniel Batz. Der 25-Jährige spielt sonst unter Hoffmann in der Mainzer U23. Stammkeeper Robin Zentner fehlt länger verletzt.

Die Mainzer versuchten zunächst, die Ankündigung Hoffmanns mit Mut umzusetzen, hatten hinten aber Glück. Erst kratzte Maxim Leitsch einen Schuss von Jens Castrop per Kopfball von der Linie, bei der folgenden Ecke traf der Innenverteidiger dann knapp 30 Sekunden später ins eigene Tor (17.). Nach VAR-Überprüfung entschied Schiedsrichter Benjamin Brand aber auf Handspiel vor dem Treffer.

Beide Mannschaften lieferten sich ein umkämpftes Duell, Außenseiter Mainz nahm den Kampf an und suchte ab und zu den Weg nach vorne. Moreno Fell stand bei seinem doppelten Aluminiumtreffer im Abseits (27.).

In den entscheidenden Momenten fehlte beiden Mannschaften die Präzision, die Gastgeber wirkten zwar in der Offensive etwas gehemmt und verunsichert, warfen sich aber in viele Bälle rein. Die Riesenchance von Weiper, dem im Duell gegen Moritz Nicolas die Nervenstärke fehlte (48.), war ein seltener Lichtblick.

Auch die Mainzer hatten in Batz einen wichtigen Rückhalt. Der Keeper rettete aus kurzer Distanz sensationell gegen Castrop (57.). Bei der darauffolgenden Ecke köpfte Haris Tabakovic an den Rücken von da Costa - Batz war überwunden. In der Schlussphase warfen die 05er alles nach vorne. Weiper köpfte aus aussichtsreicher Position vorbei, auf der Gegenseite hielt Batz erneut stark.

Mehr aus der Bundesliga
imago images 1068834203
News

FC Bayern: Kompany im Goretzka-Dilemma

  • 05.12.2025
  • 23:35 Uhr
Torjubel Hamburger SV nach Tor zum 2:1 Fabio Vieira (Hamburger SV, 20) GER, Hamburger SV vs. VfB Stuttgart, Fussball, 1. Bundesliga, Spieltag 12, Saison 2025 2026, 30.11.2025 DFL REGULATIONS PROHIB...
News

Hamburger SV vs. SV Werder Bremen: Bundesliga im Free-TV, Livestream und im Ticker

  • 05.12.2025
  • 23:30 Uhr
BAU 16.08.2025 Stuttgart Fußball Franz Beckenbauer Supercup VfB Stuttgart vs. FC Bayern München, v.l. Angelo Stiller (VfB), Harry Kane (Bayern) *** BAU 16 08 2025 Stuttgart Soccer Franz Beckenbauer...
News

VfB Stuttgart vs. FC Bayern München heute live: Bundesliga im Free-TV, Livestream und im Liveticker

  • 05.12.2025
  • 23:28 Uhr
Karazor
News

Karazor exklusiv vor Südgipfel: "Bayern ist unter den Top 3 der Welt"

  • 05.12.2025
  • 17:39 Uhr
FC Bayern Muenchen Unveils Max Eberl As New Board Member For SportUpdate
News

FC Bayern wollte wohl Anteile nach Schweden verkaufen

  • 05.12.2025
  • 15:27 Uhr
TSG-Coach Christian Ilzer
News

Ilzer erwartet "Highlight-Spiel" in Dortmund

  • 05.12.2025
  • 15:00 Uhr
Bleibt cool: Merlin Polzin
News

Fake-Plakate zum Nordderby: HSV-Trainer Polzin reagiert cool

  • 05.12.2025
  • 14:41 Uhr
Baumgart gewohnt engagiert an der Seitenlinie
News

Union zu Gast in Wolfsburg: Baumgart vor Wiedersehen mit Bauer

  • 05.12.2025
  • 14:40 Uhr
BVB-Trainer Nico Kovac
News

Nach Pokal-Aus: BVB will "Enttäuschung ausradieren"

  • 05.12.2025
  • 14:31 Uhr
imago images 1065751516
News

Babbel exklusiv: Stuttgart gegen FC Bayern ist fast ein 50:50-Spiel

  • 05.12.2025
  • 14:20 Uhr