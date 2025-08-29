Die Transfer-Diskussionen um Nick Woltemade hielten sich über den gesamten Sommer. Nun scheint der Hick-Hack beendet: Der Stürmer steht vor einem Wechsel zu Newcastle. ran gibt einen Überblick über das Transfertheater um den Youngster. 4. Juni: Nick Woltemade spielt erstmals für die Nationalmannschaft. Es ist die Belohnung für eine sehr starke Rückrunde beim VfB Stuttgart. Nick Woltemade: Der FC Bayern ist der Verlierer des Wechseltheaters - ein Kommentar 12. Juni: Woltemade trifft beim Auftakt der U21-EM gleich dreimal und unterstreicht seine Ambitionen mit Nachdruck. 20. Juni: Woltemades starke Leistungen bleiben anderen Vereinen nicht verborgen. Stuttgarts Vorstandschef Alexander Wehrle betont dennoch, dass der VfB weiter fest mit Woltemade plane. "Wir gehen mit Nick in die nächste Saison. Punkt!", sagt er der "Stuttgarter Zeitung" und den "Stuttgarter Nachrichten".

Einigung mit Woltemade: FCB-Interesse gerät ins Rollen 24. Juni: Bayern Münchens Aleksandar Pavlovic sagt öffentlich, er würde sich über einen Wechsel Woltemades zum Rekordmeister freuen. Verschiedene Medien berichten mittlerweile, dass die Bayern an Woltemade interessiert seien. 25. Juni: Woltemade führt die U21 mit der nächsten starken Vorstellung ins EM-Finale. 26. Juni: "Sky" und "Bild" berichten, Bayern München und Woltemade seien sich über einen Wechsel einig. Woltemade habe den VfB informiert, dass er zu den Bayern wolle. Die Vorbereitungen der U21 aufs EM-Finale sind gestört.

27. Juni: Stuttgarts Sportvorstand Fabian Wohlgemuth nimmt die angebliche Einigung zwischen den Bayern und Woltemade gelassen zur Kenntnis. Wie eine Woche zuvor Wehrle betont Wohlgemuth, dass der VfB "fest" mit Woltemade plane. "Dazu gibt es kein alternatives Planungsszenario", sagt er der "Bild-Zeitung".

Bayern-Kritik: "Nebengeräusche nicht optimal" 28. Juni: Die U21 verliert das EM-Finale gegen England, Woltemade bleibt beim 2:3 blass. U21-Trainer Antonio Di Salvo sagt, der Wirbel um Woltemade sei nicht entscheidend für die Niederlage gewesen: "Die ganzen Nebengeräusche waren nicht optimal, aber nicht der Grund, warum wir das Spiel verloren haben." 29. Juni: Sportvorstand Max Eberl bestätigt das Interesse des FC Bayern an Woltemade. "Wir wollen den Kader für die nächsten Jahre aufstellen. Da ist Nick Woltemade mit seiner Entwicklung definitiv ein Spieler, über den wir nachdenken", sagt Eberl. Er wolle nun "schauen, was möglich ist". Die öffentlich diskutierte Ablösesumme von angeblich bis zu 100 Millionen Euro kommentiert Eberl nicht konkret, er sagt aber: "Bayern München wird keine Mondpreise bezahlen für Spieler." 2. Juli: DFB-Geschäftsführer Andreas Rettig übt Kritik an den Bayern, weil deren Interesse an Woltemade kurz vor dem EM-Finale publik wurde. Dies sei vom "Zeitpunkt her suboptimal" gewesen.

Nick Woltemade: VfB lässt Bayern dreifach abblitzen 11. Juli: Die Bayern unterbreiten dem VfB wohl ein erstes Angebot für Woltemade, das bei 40 Millionen Euro liegen soll. Stuttgart lehnt ab.

16. Juli: Auch eine zweite Offerte über angeblich 50 Millionen Euro und weitere fünf als mögliche Boni reichen den Stuttgartern nicht. Medienberichten zufolge wird auch dieses Angebot direkt abgelehnt. 8. August: Die Bayern legen das Thema Nick Woltemade vorerst ad acta. "Stuttgart hat nicht signalisiert, reden zu wollen. Damit ist die Sache für uns vom Tisch", sagt Eberl. 12. August: Wehrle setzt den Bayern ein Ultimatum. Bis zum Supercup vier Tage später soll alles geklärt sein. Die Bayern verbessern ihr Angebot noch einmal auf 60 Millionen Euro plus Boni und Weiterverkaufsbeteiligung - der VfB lehnt erneut ab.

