Der Frust beim Hamburger SV war gewaltig. Auch wegen "externer Faktoren" sei das Aufsteigerduell beim 1. FC Köln verloren gegangen, beklagte HSV-Trainer Merlin Polzin nach dem bitteren 1:4 (0:1) am Sonntag.

Der Unparteiische hatte zwei Hamburger Treffer aberkannt und zudem Fábio Viera und Immanuel Pherai Gelb-Rot gezeigt.

"Wir haben nochmal einen offenen Austausch mit dem Kollegen Schlager gehabt", sagte Polzin: "Aber ich bin mit den getroffenen Entscheidungen nicht einverstanden." Aus seiner Sicht sei es "nicht zielführend für das Produkt Fußball-Bundesliga".

Drei Dinge störten Polzin. Zum einen bemängelte er den langen Einsatz des Videobeweises beim aberkannten Treffer von Viera, erst nach mehr als sechs Minuten hatte Schlager auf ein Foulspiel im Vorfeld des Treffers entschieden. Zudem vermisste Polzin "Verhältnismäßigkeit" und "Fingerspitzengefühl" bei den Platzverweisen. "Ich muss aufpassen, was ich sage", polterte auch Kapitän Yussuf Poulsen.