Anzeige
Bundesliga

Bundesliga: Schiri-Frust beim HSV nach zwei Roten Karten - Schiedsrichter Schlager erklärt sich

  • Aktualisiert: 03.11.2025
  • 10:15 Uhr
  • SID

Der Frust beim Hamburger SV war gewaltig. Auch wegen "externer Faktoren" sei das Aufsteigerduell beim 1. FC Köln verloren gegangen, beklagte HSV-Trainer Merlin Polzin nach dem bitteren 1:4 (0:1) am Sonntag.

Der Unparteiische hatte zwei Hamburger Treffer aberkannt und zudem Fábio Viera und Immanuel Pherai Gelb-Rot gezeigt.

"Wir haben nochmal einen offenen Austausch mit dem Kollegen Schlager gehabt", sagte Polzin: "Aber ich bin mit den getroffenen Entscheidungen nicht einverstanden." Aus seiner Sicht sei es "nicht zielführend für das Produkt Fußball-Bundesliga".

Drei Dinge störten Polzin. Zum einen bemängelte er den langen Einsatz des Videobeweises beim aberkannten Treffer von Viera, erst nach mehr als sechs Minuten hatte Schlager auf ein Foulspiel im Vorfeld des Treffers entschieden. Zudem vermisste Polzin "Verhältnismäßigkeit" und "Fingerspitzengefühl" bei den Platzverweisen. "Ich muss aufpassen, was ich sage", polterte auch Kapitän Yussuf Poulsen.

Anzeige
Anzeige

Nach roten Karten: Schlager erklärt seine Entscheidungen

Schiedsrichter Schlager gestand bei DAZN, es sei ein "schwieriges Spiel" mit "vielen kniffligen Szenen" gewesen. Den ersten Platzverweis verhängte er gegen Pherai. Der Offensivspieler war in der 77. Minute auf den Platz gekommen, foulte in der 78. Minute taktisch und in der 79. zu gefährlich, wenn auch unbeabsichtigt. "Das ist für mich rücksichtslos", erklärte Schlager seine Sicht auf die Szene.

Den zweiten Platzverweis kassierte Viera nur kurz darauf wegen Meckerns. "Er kam schon in der ersten Halbzeit immer wieder zu mir und hat protestiert", sagte Schlager: "Ich habe ihn darauf hingewiesen, das zu unterlassen, aber es ging weiter, irgendwann ist mal die Grenze erreicht."

Viera und Pherai werden den Hamburgern im kommenden Spiel gegen Borussia Dortmund (Samstag, 15.30 Uhr/Sky) fehlen.

Anzeige
Thomas Müller und Bayern-Präsident Herbert Hainer
News

Hainer hofft auf Rückkehr von Müller

  • 03.11.2025
  • 11:24 Uhr
Schiedsrichter Daniel SCHLAGER schaut Videobeweis, Koelner Keller, VAR, Video Assistent Referee, Videoschiedsrichter, Fussball 1. Bundesliga, 9.Spieltag, matchday9, 1. FC Koeln (K) - Hamburger SV (...
News

Harte VAR-Kritik: "Reißt dem Fußball das Herz raus"

  • 03.11.2025
  • 11:10 Uhr
Bayern-Vorstandschef Jan-Christian Dreesen
News

Bayern-Boss schlägt Alarm: Buli abgehängt!

  • 03.11.2025
  • 09:53 Uhr
imago images 1065645534
News

Entlassung von ten Hag: Bayer-Boss enthüllt brisante Details

  • 03.11.2025
  • 08:49 Uhr
Real Madrid CF v Valencia CF - LaLiga EA SportsUpdate

Endrick bei Alonso chancenlos: Kommt Real-Juwel nach Deutschland?

  • Galerie
  • 03.11.2025
  • 08:37 Uhr
Thomas Tuchel (FC Bayern Muenchen, Trainer) Deutschland *** Thomas Tuchel FC Bayern Muenchen, Coach Germany Copyright: xGrantxHubbsxUpdate
News

Tuchel war wohl Topkandidat bei Premier-League-Klub

  • 03.11.2025
  • 08:07 Uhr
Christian Ilzer zufrieden nach Sieg in Wolfsburg
News

Pokal-Aus abgeschüttelt: Hoffenheim charakterstark

  • 03.11.2025
  • 05:47 Uhr
Herbert Hainer auf der Jahreshauptversammlung
News

Bayern-JHV: Fan-Kritik wegen Boateng - Hainer kontert

  • 03.11.2025
  • 00:51 Uhr
Längere Zwangspause für Can Uzun (M.)
News

Muskelverletzung: Frankfurt "bis auf Weiteres" ohne Uzun

  • 02.11.2025
  • 22:40 Uhr
Eberl
News

Tausch mit DFB-Star? Topklub macht bei FCB-Wunschspieler Ernst

  • 02.11.2025
  • 21:58 Uhr