Bayern München hat seinen Nimbus der Unbesiegbarkeit zumindest in der Bundesliga gewahrt - wenn auch mit Ach und Krach. Trainer Vincent Kompany atmete erst einmal tief durch, dann gratulierte er seinen "Dusel-Bayern". Zwar hatte der FC Bayern München seinen Nimbus der Unbesiegbarkeit in der Bundesliga nur mit Ach und Krach gewahrt, doch nach dem späten 3:1 (1:1) gegen den FC St. Pauli thront er nun mit acht Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze. Entsprechend erleichtert begaben sich die Spieler auf die Ehrenrunde, auf der Tribüne klatschte auch Ehrenpräsident Uli Hoeneß grinsend Beifall. Bayern-Noten: Neuer patzt erneut, Diaz rettet müden FCB

FC Bayern verabschiedet Champions-League-Held Kingsley Coman "Wir hatten den Glauben, dass wir noch die Tore erzielen können. Wir versuchen alles zu erreichen. Mit drei Aluminiumtreffern hatten wir das Glück zuvor auch nicht auf unserer Seite", sagte Manuel Neuer bei "Sky".

Weitere Bestmarken für den FC Bayern Andréas Hountondji (6.) ließ die Gäste aber zunächst mit seinem vierten Saisontor vom ersten Sieg bei den Bayern seit 1991 träumen, musste kurz darauf aber verletzt vom Platz. Nach zwei Pfostentreffern durch Lennart Karl (23.) und Tom Bischof (35.) glückte Raphael Guerreiro (44.) der Ausgleich. Die nächste Niederlage nach dem 1:3 in der Champions League beim FC Arsenal war damit verhindert. Luis Díaz (90.+3) und Nicolas Jackson (90.+6, nach Videobeweis) besorgten schließlich den hart erarbeiteten Pflichtsieg in der Nachspielzeit. Für die tapfer kämpfenden Gäste war es die neunte Pleite in Serie. Die Münchner stellten dagegen weitere Bestmarken auf: Mindestens zwei Tore in 20 Ligaspielen in Folge und 44 Spieltage in Serie an der Spitze. Saisonübergreifend 21 ungeschlagene Ligapartien sind für die Bayern die längste Reihe seit den Jahren 2019/20. Coach Kompany hatte eingedenk der knappen Vorjahresergebnisse (1:0/3:2) betont: "Wir wissen, dass das nicht einfach wird." Und er behielt recht.

Mitten hinein in das abermalige Schweigen der Fans wegen der IMK-Pläne platzte der Pauli-Jubel. Zuerst vertändelten Joshua Kimmich und Konrad Laimer mit unsauberen Pässen den Ball. Dann ließ sich Min-Jae Kim, der den geschonten Abwehrchef Dayot Upamecano vertrat, überspielen. Und schließlich wurde Manuel Neuer in der kurzen Ecke überrascht. Der Kapitän zog mit seinem 534. Bundesliga-Spiel in der Torhüter-Rangliste mit dem Zweiten Eike Immel gleich und hat nur noch Oliver Kahn (557) vor sich. Nach dem 0:1 war er lange beschäftigungslos. Die Verletzung von Hountondji, der sich nach einem Zweikampf an der Außenlinie an den hinteren Oberschenkel fasste, war für St. Pauli das endgültige Signal, sich einzuigeln.

Pfostenpech: Kane bleibt ohne Tor gegen St. Pauli Karl hätte dies mit seinem feinen Schlenzer an den Pfosten beinahe bestraft. Allen anderen offensiven Münchnern aber schien Gier und Esprit zu fehlen. Zu oft gerieten die Pässe zu schlampig, zu selten tat sich Überraschendes. Für den nächsten Pfostentreffer durch Bischof benötigte es einen abgefälschten Zufallsschuss.

