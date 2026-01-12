Timo Werner steht offenbar vor einem Wechsel in die MLS und könnte RB Leipzig zeitnah verlassen. Der frühere Nationalstürmer sucht nach kaum Einsatzzeit in der Bundesliga einen sportlichen Neustart in den USA.

Timo Werner steht offenbar kurz vor einem Wechsel in die USA. Wie "The Athletic" am Montagabend berichtet, sollen die San José Earthquakes aus der MLS vor einer Verpflichtung des Ex-Nationalstürmers von Fußball-Bundesligist RB Leipzig stehen. Für Werner wäre es der dringend benötigte Neustart.

In der laufenden Bundesliga-Saison stand der 29-Jährige für Leipzig lediglich 13 Minuten auf dem Platz. Die Sachsen hatten Werner im Sommer mitgeteilt, nicht mehr auf ihn zu setzen.

Sein Vertrag läuft im Sommer aus. Zuvor war Werner anderthalb Jahre an Tottenham Hotspur ausgeliehen. Ein Wechsel zu Leipzigs Schwesterklub New York Red Bulls war im Sommer noch gescheitert.

Zwischen 2017 und 2023 bestritt Werner insgesamt 57 Länderspiele für Deutschland und erzielte dabei 24 Tore. Mit dem FC Chelsea gewann er 2021 die Champions League.