- Anzeige -
- Anzeige -
Bundesliga live in sat.1, auf ran.de und joyn

Bundesliga: Timo Werner zieht es offenbar in die USA – Kaum Einsatz bei RB Leipzig

Timo Werner steht offenbar vor einem Wechsel in die MLS und könnte RB Leipzig zeitnah verlassen. Der frühere Nationalstürmer sucht nach kaum Einsatzzeit in der Bundesliga einen sportlichen Neustart in den USA.

Timo Werner steht offenbar kurz vor einem Wechsel in die USA. Wie "The Athletic" am Montagabend berichtet, sollen die San José Earthquakes aus der MLS vor einer Verpflichtung des Ex-Nationalstürmers von Fußball-Bundesligist RB Leipzig stehen. Für Werner wäre es der dringend benötigte Neustart.

In der laufenden Bundesliga-Saison stand der 29-Jährige für Leipzig lediglich 13 Minuten auf dem Platz. Die Sachsen hatten Werner im Sommer mitgeteilt, nicht mehr auf ihn zu setzen.

Sein Vertrag läuft im Sommer aus. Zuvor war Werner anderthalb Jahre an Tottenham Hotspur ausgeliehen. Ein Wechsel zu Leipzigs Schwesterklub New York Red Bulls war im Sommer noch gescheitert.

Zwischen 2017 und 2023 bestritt Werner insgesamt 57 Länderspiele für Deutschland und erzielte dabei 24 Tore. Mit dem FC Chelsea gewann er 2021 die Champions League.

- Anzeige -
- Anzeige -

Bundesliga und 2. Liga kostenlos auf Joyn

- Anzeige -
Mehr News und Videos
MUENCHEN, GERMANY - JANUARY 11: Josip Stanisic (FC Bayern Muenchen, 44) on the floor after possibly injuring during the Bundesliga match between FC Bayern Muenchen vs. VfL Wolfsburg at Allianz Aren...
News

Stanisic länger verletzt: Was bedeutet das für den FCB?

  • 12.01.2026
  • 21:46 Uhr
imago images 1070297338
News

HSV-Trainer Polzin bezieht Stellung zu Kuntz-Vorwürfen

  • 12.01.2026
  • 20:43 Uhr
imago images 1071171388
News

BVB ohne Chance? Kovac hakt Meisterschaft ab

  • 12.01.2026
  • 19:16 Uhr
Donald Trump bei der Auslosung
News

Bundesliga-Trainer kritisiert Donald Trump mit Botschaft

  • 12.01.2026
  • 19:08 Uhr
imago images 1071174763
News

FC Bayern: Verletzungsschock nach Gala gegen Wolfsburg

  • 12.01.2026
  • 18:53 Uhr
2250504716
News

Kommentar: Kölns Umgang mit El Mala ist nicht nachvollziehbar

  • 12.01.2026
  • 18:51 Uhr

BVB: Schwenkt Kovac hier die weiße Fahne vor den Bayern?

  • Video
  • 01:03 Min
  • Ab 0
Toppmöller könnte in Hamburg auf die Jugend setzen
News

Europacup-Duell: Toppmöller will Fight annehmen

  • 12.01.2026
  • 16:26 Uhr
Deutschland, Fussball, 1. Bundesliga, 16.Spieltag, 2025/2026, SC Freiburg vs. Hamburger SV, 10.01.2026
News

Polzin über Platzverweise: "Jungs sind in der Pflicht"

  • 12.01.2026
  • 15:43 Uhr
Kuntz
News

Vorwürfe gegen Kuntz laut HSV-Aufsichtsrat "glaubwürdig"

  • 12.01.2026
  • 15:11 Uhr