Timo Werner: Transfer offenbar fix - warum der Stürmer trotzdem in Leipzig bleibt

Timo Werner steht offenbar kurz vor einem Wechsel in die USA. Wie die "Bild" und "Sky" übereinstimmend berichten, hat Timo Werner bereits den Medizincheck für die San Jose Earthquakes absolviert.

Timo Werners Wechsel in die MLS ist offenbar beschlossene Sache. Der frühere Nationalstürmer sucht nach kaum Einsatzzeit in der Bundesliga einen sportlichen Neustart in den USA.

Demnach soll Leipzig rund zwei Millionen Euro Ablöse erhalten. Der Deal sei durch und der RB-Vertrag bereits aufgelöst, Werner würde aber nur noch die Geburt seines Kindes in Deutschland abwarten. Ende Februar will er dann in Kalifornien einen Neustart seiner Karriere wagen.

Timo Werner bei RB Leipzig kaum mit Einsatzzeit

In der laufenden Bundesliga-Saison stand der 29-Jährige für Leipzig lediglich 13 Minuten auf dem Platz. Die Sachsen hatten Werner im Sommer mitgeteilt, nicht mehr auf ihn zu setzen.

Sein Vertrag läuft im Sommer aus. Zuvor war Werner anderthalb Jahre an Tottenham Hotspur ausgeliehen. Ein Wechsel zu Leipzigs Schwesterklub New York Red Bulls war im Sommer noch gescheitert.

Zwischen 2017 und 2023 bestritt Werner insgesamt 57 Länderspiele für Deutschland und erzielte dabei 24 Tore. Mit dem FC Chelsea gewann er 2021 die Champions League.