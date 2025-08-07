Wegen betrugs verurteilt
Bundesliga: Torwart-Legende und Ex-Dschungel-Teilnehmer zu Haftstrafe verurteilt - auch Partnerin von Andreas Brehme zählt zu Geschädigten
- Aktualisiert: 09.08.2025
- 08:32 Uhr
- ran
Eike Immel wird wegen Betrugs in 107 Fällen zu zwei Jahren und zwei Monaten Haft verurteilt. Der langjährige Bundesliga- und Nationalspieler schuldet unter anderem dem verstorbenen Andreas Brehme und dessen Lebensgefährtin viel Geld.
Eike Immel muss ins Gefängnis.
Der Europameister von 1980 wurde am Donnerstag im Amtsgericht Marburg zu einer Haftstrafe von zwei Jahren und zwei Monaten verurteilt. Das Urteil ist allerdings noch nicht rechtskräftig. Immels Anwalt Turgay Schmidt kündigte gegenüber dem SID an, dass sein Mandat Berufung gegen das Urteil einlegen werde.
Immel, der 534 Bundesliga-Spiele für Borussia Dortmund und den VfB Stuttgart absolvierte und in der Premier League für Manchester City zwischen den Pfosten stand, hatte sich unter verschiedenen Vorwänden in insgesamt 106 Fällen von verschiedenen Personen Geld geliehen, dieses aber nie zurückgezahlt.
Insgesamt geht es dabei um eine Summe 34.340 Euro. Außerdem - der 107. Fall - soll Immel Karten für Spiele der Europameisterschaft im vergangenen Jahr verkauft haben, die Tickets konnte oder wollte er aber nicht besorgen.
Eike Immel lieh sich immer wieder Geld bei Andreas Brehme
Eine der mutmaßlich geschädigten Personen ist die Lebensgefährtin des verstorbenen 1990er Weltmeisters Andreas Brehme. Bei seinem früheren Nationalmannschaftskollegen und dessen Lebensgefährtin soll sich Immel laut Anklage in 65 Fällen insgesamt 18.020 Euro geliehen und nicht zurückgezahlt haben.
Der 64-Jährige stand schon 2008 vor Gericht, damals hatte er sich 15.000 Euro von einem Rentner geliehen und die Summe nicht zurückgezahlt. Damals kam Immel noch mit einer Geldstrafe davon, nun muss der frühere Torwart wohl ins Gefängnis.
In den vergangenen Jahren war Eike Immel vor allem im Reality-TV zu sehen, 2008 nahm er an der Dschungel-Show "Ich bin ein Star – holt mich hier raus!" teil.