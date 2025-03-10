Anzeige
Update
Transfers und News im Überblick

FC Bayern München: Kommt Rouven Kasper als neues Vorstandsmitglied vom VfB? - News und Gerüchte

  Aktualisiert: 10.08.2025
  19:48 Uhr
  • ran.de

Alle Transfer-News und Gerüchte zum FC Bayern München im Überblick. Welche Stars wechseln? Welche gehen? Alle Informationen zum deutschen Rekordmeister im Newsticker.

Die wichtigsten Transfergerüchte der Bundesliga und der internationalen Top-Ligen findet ihr ebenfalls auf ran.de und in der ran App.

Inhalt

+++ 11. August, 06:05 Uhr: FC Bayern holt wohl neues Vorstandsmitglied aus Stuttgart +++

Nach dem Abschied von Finanzvorstand Michael Diederich soll der FC Bayern München wohl schon einen Ersatz gefunden haben. Laut "Sky" soll es sich dabei um Rouven Kasper vom VfB Stuttgart handeln.

Der 43-Jährige soll den Schwaben demnach wohl schon mitgeteilt haben, dass er in den Vorstand des Rekordmeisters wechseln wolle, obwohl er in Stuttgart noch einen Vertrag bis 2028 hat. Ob Marketing- und Vertriebs-Experte Kasper den Münchner daher eine Ablöse kostet, sei noch nicht geklärt.

Für Kasper wäre es eine Rückkehr nach München, von 2016 bis Anfang 2022 arbeitete er bereits als sogenannter Global Sports Director für den FC Bayern.

+++ 10. August, 16:50 Uhr: Verwirrung um Ablöse für Kingsley Coman +++

Es scheint nur noch eine Frage der Zeit zu sein, bis der Wechsel von Kingsley Coman zu Al-Nassr über die Bühne geht. Nachdem sich der Franzose mit dem Klub aus Saudi-Arabien laut Informationen der "Sport Bild" einig geworden ist, scheinen nun auch die beiden Vereine auf einen gemeinsamen Nenner gekommen zu sein.

Laut dem englischen Fußball-Korrespondenten Ben Jacobs von "GiveMeSport", der während des Transfers von Harry Kane zuverlässige Informationen lieferte, haben sich die Münchner mit Al-Nassr auf eine Summe in Bereich von 25 Millionen Dollar (28,9 Millionen Euro) geeinigt.

Allerdings berichten deutsche Quellen, dass noch keine endgültige Einigung vorliege und nennen andere Zahlen als der englische Experte.

Die "Bild" hatte kurz vor der Jacobs-Meldung noch berichtet, dass der FC Bayern eine 30-Millionen-Euro-Offerte als zu niedrig erachtet hat und von 50 Millionen Euro träumt.

"Sky" berichtete hingegen kurz nach der Meldung des Engländers, dass noch keine Einigung zwischen Bayern und Al-Nassr vorliege, diese jedoch in den nächsten 24 bis 48 Stunden erwartet werden könne. Im Gespräch seien der Meldung zufolge rund 35 Millionen Euro.

Noch bleibt also abzuwarten, wie viel Coman den Bayern wirklich einbringen kann. Es gibt aber offenbar kaum noch Zweifel, dass der Deal stattfinden wird.

+++ 10. August, 13:30 Uhr: Einigung mit Al-Nassr? Coman-Abschied rückt näher +++

Ein möglicher Wechsel von Kingsley Coman zu Al-Nassr nimmt immer deutlichere Formen an. Laut Informationen der "Sport Bild" hat sich der Bayern-Star mit dem Klub aus Saudi-Arabien bereits geeinigt. Bereits zuvor hatten Quellen aus dem Wüstenstaat von einer Einigung gesprochen.

Der 29-Jährige soll zwischen 20 und 25 Millionen Euro netto pro Jahr erhalten - deutlich mehr als die aktuell 17 Millionen Euro brutto beim FC Bayern.

Was jedoch aktuell noch fehlt, ist eine Einigung zwischen Bayern und Al-Nassr, jedoch darf davon ausgegangen werden, dass sich beide Klubs im intensiven Austausch befinden. Dem Bericht der "Sport Bild" zufolge hat Al-Nassr bereits ein Angebot in Höhe von 30 Millionen Euro abgegeben.

Eine Einigung zwischen den Vereinen ist wahrscheinlich, wenngleich die Bayern mit ziemlicher Sicherheit versuchen werden, den Preis noch nach oben zu schrauben. Immerhin ginge ein verdienter Profi verloren, der in der aktuell dünn besetzten Offensive wohl Stammspieler wäre.

Coman stand bereits im vergangenen Sommer vor einem Wechsel nach Saudi-Arabien, entschied sich dann aber doch für einen Verbleib in München. Nun hat er offenbar eine andere Entscheidung getroffen.

+++ 10. August, 09:43 Uhr: Galatasaray wohl mit verbessertem Angebot für Sacha Boey +++

Der türkische Topklub Galatasaray Istanbul bekräftigt das Interesse an Sacha Boey wohl in Form eines neuen Angebots an den Rechtsverteidiger des FC Bayern.

Laut dem türkischen Journalisten Yakup Cinar vom Portal "Yeni Acık" bietet der Süper-Lig-Klub Boey nun wohl ein Jahresgehalt von 3,5 Millionen Euro und hat damit die vorherige Offerte noch einmal aufgestockt.

Ob das allerdings dazu führt, dass Boey zu seinem Ex-Klub an den Bosporus zurückkehrt, ist laut "Sportbild" offen. Demnach zögere Boey aktuell noch mit einem Abgang aus München.

Nach Einsätzen zuletzt bei der FIFA Klub-WM erhoffe sich der 24-Jährige wohl eine neue Chance von Coach Vincent Kompany beim Rekordmeister, zumal er auch noch einen längerfristigen und gut dotierten Vertrag bis zum Sommer 2028 in der Tasche hat.

Zudem soll es laut "Sunderland Echo" mit Premier-League-Aufsteiger AFC Sunderland einen weiteren Interessenten im Werben um Boey geben.

+++ 09. August, 17:15 Uhr: Al Nassr wohl mit erstem Angebot für Kingsley Coman +++

Im Werben um Kingsley Coman will Al Nassr nun wohl die nächsten Schritte einleiten. Wie "Sky" berichtet, soll der saudi-arabische Topklub ein Ablöse-Angebot in Höhe von 30 Millionen Euro vorbereiten, welches in Kürze an der Säbener Straße eingehen dürfte.

Coman hat in München noch einen Vertrag bis zum Sommer 2027, in der Wüste winkt ihm wohl ein Kontrakt bis 2028 mit einem Netto-Jahresgehalt von 20 bis 25 Millionen Euro.

+++ 09. August, 14:54 Uhr: FC Bayern bestätigt Ausfall von Talent Paul Wanner +++

Wie der FC Bayern am Samstag bestätigte, fällt Talent Paul Wanner vorerst aus. Demnach habe sich der 19-Jährige im Testspiel gegen Tottenham Hotspur eine kleine Bandverletzung im linken Sprunggelenk zugezogen.

Wann das FCB-Juwel voraussichtlich wieder zur Verfügung stehen wird, ließen die Münchner in ihrer Pressemitteilung offen.

FC Bayern München: Die aktuellsten Transfers

Zugänge

abNamePosMannschaftTeam
07/2025KolumbienLuis DíazSTLiverpool FCLiverpool FCLiverpool
07/2025DeutschlandPaul WannerMF1. FC Heidenheim 18461. FC Heidenheim 1846Heidenheim
07/2025KroatienLovro ZvonarekMFSturm GrazSturm GrazSturm Graz
07/2025SpanienBryan ZaragozaSTCA OsasunaCA OsasunaOsasuna
06/2025DeutschlandJonathan TahABBayer LeverkusenBayer LeverkusenLeverkusen
06/2025DeutschlandTom BischofMF1899 Hoffenheim1899 HoffenheimHoffenheim
06/2025MarokkoAdam AznouABReal ValladolidReal ValladolidValladolid
06/2025DeutschlandCassiano KialaABBayern München U17Bayern München U17Bayern U17
06/2025DeutschlandFrans KrätzigAB1. FC Heidenheim 18461. FC Heidenheim 1846Heidenheim
06/2025PortugalDavid DaiberMF
06/2025DeutschlandMaurice KrattenmacherMFSSV Ulm 1846SSV Ulm 1846SSV Ulm
04/2025DänemarkJonathan Asp-JensenMF
04/2025DeutschlandLennart KarlMFBayern München U17Bayern München U17Bayern U17
02/2025DeutschlandWisdom MikeST
02/2025KroatienGabriel VidovićST1. FSV Mainz 051. FSV Mainz 05Mainz 05
01/2025DeutschlandJonas UrbigTW1. FC Köln1. FC KölnKöln

Abgänge

abNamePosMannschaftTeam
08/2025DeutschlandTarek BuchmannAB1. FC Nürnberg1. FC NürnbergNürnberg
08/2025PortugalJoão PalhinhaMFTottenham HotspurTottenham HotspurTottenham
07/2025SpanienBryan ZaragozaSTRC CeltaRC CeltaRC Celta
07/2025KroatienLovro ZvonarekMFGrasshopper Club ZürichGrasshopper Club ZürichGrasshoppers
07/2025IsraelDaniel PeretzTWHamburger SVHamburger SVHamburg
07/2025DeutschlandMax SchmittTWSSV Ulm 1846SSV Ulm 1846SSV Ulm
07/2025EnglandEric DierABAS MonacoAS MonacoAS Monaco
07/2025DänemarkJonathan Asp-JensenMFGrasshopper Club ZürichGrasshopper Club ZürichGrasshoppers
07/2025DeutschlandMaurice KrattenmacherMFHertha BSCHertha BSCHertha BSC
07/2025DeutschlandLeroy SanéSTGalatasarayGalatasarayGalatasaray
07/2025KroatienGabriel VidovićSTDinamo ZagrebDinamo ZagrebDin. Zagreb
06/2025DeutschlandFrans KrätzigABRB SalzburgRB SalzburgRB Salzburg
02/2025MarokkoAdam AznouABReal ValladolidReal ValladolidValladolid
02/2025DeutschlandNoël AsékoMFHannover 96Hannover 96Hannover
02/2025FrankreichMathys TelSTTottenham HotspurTottenham HotspurTottenham
01/2025DeutschlandArijon IbrahimovićSTLazio RomLazio RomLazio Rom
01/2025AustralienNestory IrankundaSTGrasshopper Club ZürichGrasshopper Club ZürichGrasshoppers
