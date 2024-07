Offiziell öffnete das Transferfenster der Bundesliga am 1. Juli 2024. Der diesjährige "Deadline Day" ist am Montag, den 2. September.

Die Bundesligisten basteln an ihren Kadern für die Saison 2024/25. Während der Ball in der höchsten deutschen Spielklasse aktuell ruht, herrscht in den Büros der Verantwortlichen Hochbetrieb.

Am Wochenende haben sich die Hinweise darauf verdichtet, jetzt ist es laut "Sky" beschlossene Sache: Chris Führich wird auch in der kommenden Spielzeit beim VfB Stuttgart bleiben und im Trikot mit dem Brustring auflaufen.

Der dänische Nationalspieler Kristensen hatte in der vergangenen Saison leihweise bei der AS Rom gespielt. Bei der EM in Deutschland stand er im dänischen Kader, kam aber nicht zum Einsatz.

Demnach wird der 27 Jahre alte Rechtsverteidiger zunächst für ein Jahr von Leeds United ausgeliehen, anschließend halten die Hessen eine Kaufoption in Höhe von 15 Millionen Euro. Am Freitag soll der Medizincheck anstehen.

Der 20-Jährige machte in der vergangenen Spielzeit im englischen Unterhaus mit sechs Toren und sieben Vorlagen auf sich aufmerksam. In seinem Heimatland Kolumbien gilt er als eine der größten Hoffnungen.

Die AC Milan will sich in der Offensive offenbar weiter verstärken zu wollen. Der spanische Europameister Alvaro Morata soll laut übereinstimmenden Medienberichten per Ausstiegsklausel von Atletico Madrid kommen. Darüber hinaus soll auch Niclas Füllkrug ein Wunschspieler der Italiener sein.

Der BVB-Star kam in der vergangenen Saison auf fünf Tore und zwei Assists in 34 Pflichtspieleinsätzen.

Füllkrug war in seiner ersten BVB-Saison an 25 Pflichtspieltoren in 43 Einsätzen direkt beteiligt. Bei der EM erzielte er zwei Treffer.

Interesse an Spaniens EM-Helden sollen unter anderem Manchester City, der FC Barcelona und der Liverpool FC haben. Laut "Sport Bild" soll auch der FC Bayern Interesse an Olmo haben. Sollte eine Verpflichtung von Xavi Simmons platzen, wäre Olmo wohl eine ernsthafte Alternative.

"Er passt perfekt in unser Anforderungsprofil, bringt enorme Schnelligkeit und Torgefahr mit und ist in der Offensive flexibel einsetzbar", schwärmte Wolfsburgs Sportdirektor Sebastian Schindzielorz in der offiziellen Vereinsmeldung.

Für Mohamed Amoura greift der VfL Wolfsburg offenbar tief in die Tasche und überweist laut "kicker"-Informationen 17 Millionen Euro plus Nachzahlungen an Union Saint-Gilloise. Bezüglich der Vertragslaufzeit des algerischen Stürmers haben sich die Autostädter nicht geäußert.

Der FCA treibt seine Kaderplanung für die kommende voran und steht offenbar schon vor dem fünften Transfer. Yusuf Kabadayi von Bayern II soll bei den Fuggerstädtern laut übereinstimmenden Medienberichten einen Vertrag bis 2028 unterschreiben. In der vergangenen Saison ging der 20-jährige Linksaußen auf Leihbasis für den FC Schalke auf Torejagd und knipste in 23 Einsätzen viermal.

+++ 2. Juli 2024, 9:30 Uhr: Eintracht Frankfurt macht Can Uzun offiziell zum Rekord-Transfer +++

Was sich bereits seit längerer Zeit angebahnt hatte, ist nun auch offiziell: Can Uzun wechselt vom 1. FC Nürnberg zu Eintracht Frankfurt. Am Main hat er einen Vertrag bis 2029 unterzeichnet. Laut "Sky" zahlt die SGE elf Millionen Euro plus drei Millionen an möglichen Boni an den Zweitligisten, der sich zudem eine Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von zehn Prozent gesichert haben soll. Für die Franken bedeutet das einen Rekorderlös aus einem einzelnen Transfer.

"Can Uzun ist eines der größten Talente in Deutschland. Wir sind froh, dass er sich trotz vieler interessanter Angebote aus ganz Europa für uns entschieden hat. Er hat für sein Alter außergewöhnliche Fähigkeiten. Wir haben Can unseren klaren Plan aufgezeigt und ihn dadurch überzeugt. Wir wollen ihn bestmöglich weiterentwickeln und freuen uns, dass er ab dieser Saison für uns auf Torejagd gehen wird", wird Sportvorstand Markus Krösche in der Pressemitteilung zitiert.

Auch Uzun blickt der neuen Aufgabe voller Vorfreude entgegen: "Eintracht Frankfurt ist die perfekte Station für mich und meine Weiterentwicklung. Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung und kann es kaum erwarten, mich den Eintracht-Fans präsentieren zu können."

In der vergangenen Saison verbuchte der 18-Jährige in 32 Pflichtspielen 23 Scorerpunkte für den Club. Im März debütierte er zudem in der türkischen Nationalmannschaft, wurde kurz vor der EM 2024 aber aus dem vorläufigen Aufgebot gestrichen.