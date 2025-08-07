Aufregung bei der TSG Hoffenheim: Nachdem es in den vergangenen Monaten immer wieder Ungereimtheiten zwischen dem Klub und Berater Roger Wittmann gab, soll der Klub diesen nun aussperren wollen.

Die TSG Hoffenheim sorgt für Schlagzeilen: Wie der "kicker" berichtet, hat der Bundesligist dem bekannten Spielerberater Roger Wittmann ein Stadionverbot für die PreZero-Arena erteilt.

Bereits im vergangenen Frühling gab es Ungereimtheiten zwischen der TSG und dem Berater. In den zurückliegenden Jahren gab es immer wieder Verflechtungen zwischen beiden Parteien, die nun anscheinend mit aller Macht unterbunden werden sollen.

Nach der ersten Auseinandersetzung trug Mäzen Dietmar Hopp die Linie seiner Geschäftsführung gegen den langjährigen Geschäftspartner Hopps mit. Wie er nun zum mutmaßlichen Ausschluss der Beraterfirma Wittmanns sowie auch von Dirk Mack, ehemals Leiter der TSG-Nachwuchsakademie, steht, ist offen.