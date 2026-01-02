Karim Adeyemi: Nach Wutausbruch muss BVB-Star bei Niko Kovac zum Rapport

Auch wenn Borussia Dortmund aktuell auf Platz zwei der Bundesliga steht, gibt es immer wieder unnötige Nebenschauplätze. Erneut betrifft dies Nationalspieler Karim Adeyemi.

Nach seinem Wutausbruch vor der Winterpause muss Karim Adeyemi im Trainingslager des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund zum Rapport.

Trainer Niko Kovac kündigte am Freitag in Marbella ein klärendes Gespräch an, nachdem sich der Nationalspieler gegen Borussia Mönchengladbach (2:0) massiv über seine Auswechslung geärgert hatte.

"Das haben wir bisher nicht getan. Nach dem Spiel sind natürlich alle in ihre Richtungen abgedüst", berichtete Kovac, der nach eigenen Angaben bereits Kontakt mit Adeyemi aufgenommen hatte: "Das wollen wir hier noch einmal im persönlichen Gespräch unter vier, sechs oder acht Augen - je nachdem, wer da teilnimmt - noch einmal durchgehen."

Adeyemi hatte sich in der Bundesliga-Partie im Dezember über seine Auswechslung aufgeregt und wollte direkt in die Kabine gehen, Sebastian Kehl hielt ihn davon ab.