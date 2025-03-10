Aktuelle News, Transfers und Gerüchte zum BVB im Überblick. Welcher Star wechselt? Welcher geht? Alle Informationen zu Borussia Dortmund. Hier findet ihr aktuelle Transfer-News und Gerüchte rund um Borussia Dortmund. Damit verpasst ihr keine wichtigen Nachrichten zum BVB.

Ein Überblick zu den Transfergerüchten der Bundesliga und den internationalen Top-Ligen findet ihr ebenfalls auf unserer Seite.

+++ 2. Januar, 20:33 Uhr: Rückkehr von Pascal Groß zu Brighton perfekt +++ Der Abschied von Nationalspieler Pascal Groß von Borussia Dortmund ist perfekt. Der 34 Jahre alte Mittelfeldspieler wechselt zurück zu seinem alten Arbeitgeber Brighton & Hove Albion, wie der BVB am Freitag bestätigte. Groß erhält beim Tabellen-14. der englischen Premier League einen Vertrag bis Juni 2027. In der Mitteilung des BVB bedankte sich Groß für die zurückliegenden 18 Monate im Trikot der Schwarz-Gelben. "Für mich ist ein Lebenstraum in Erfüllung gegangen, für Borussia Dortmund spielen zu dürfen", sagte er. Groß verlässt Dortmund sechs Monate vor Ablauf seines Vertrags, für die Seagulls bestritt er bereits zwischen 2017 und 2024 insgesamt 228 Premier-League-Spiele. Groß war am Freitag nicht mit ins Trainingslager des BVB nach Marbella gereist und für Gespräche freigestellt worden.

+++ 2. Januar, 12:20 Uhr: Pascal Groß vor Brighton-Rückkehr - BVB holt wohl keinen Ersatz +++ Nationalspieler Pascal Groß steht übereinstimmenden Medienberichten zufolge unmittelbar vor einer Rückkehr zu Brighton & Hove Albion (siehe Eintrag vom 1. Januar). Einen Ersatz für den erfahrenen Mittelfeldspieler holt der BVB aber offenbar nicht. Laut Informationen der "Ruhr Nachrichten" sollen die Dortmunder aufgrund der hohen Sommerinvestitionen kein Budget für Neuzugänge im Wintertransferfenster haben. Außerdem bestehe aufgrund der Konkurrenzsituation im zentralen Mittelfeld kein akuter Handlungsbedarf. Mit Felix Nmecha, Jobe Bellingham, Marcel Sabitzer, Carney Chukwuemeka und Salih Özcan stehen Trainer Niko Kovac einige Alternativen zur Verfügung. Groß erhielt in den vergangenen Monaten nur noch geringe Einsatzminuten und kam des Öfteren gar nicht zum Einsatz. Der 34-Jährige war im Sommer 2024 zu den "Schwarz-Gelben" gewechselt und absolvierte seitdem 66 Pflichtspiele für die Borussen, in denen ihm ein Tor und 17 Assists gelangen.

+++ 1. Januar, 10:11 Uhr: Pascal Groß vor Rückkehr in die Premier League +++ Nach eineinhalb durchwachsenen Jahren steht Nationalspieler Pascal Groß bei Borussia Dortmund vor dem Absprung - und vor einer Rückkehr zu Brighton & Hove Albion in die Premier League. Das berichten unter anderem "Bild" und "Sky". Demnach habe der 34 Jahre alte Mittelfeldspieler bereits eine Einigung mit dem Klub von Teammanager Fabian Hürzeler erzielt, der Medizincheck solle zeitnah stattfinden. Von den Klubs gab es zunächst keine Bestätigung. BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl hatte nach dem 2:0 gegen Borussia Mönchengladbach zum Jahresabschluss erklärt, es werde "vielleicht ein, zwei Kaderbewegungen geben", man sei bereits "in Gesprächen". Groß war im Sommer 2024 nach Dortmund gewechselt. Der Vertrag des Nationalspielers, der um seine WM-Nominierung kämpft und von BVB-Coach Niko Kovac in der Hinrunde in acht Begegnungen nicht eingesetzt wurde, läuft am Saisonende aus. Laut "Sky" steht eine Ablöse von bis zu drei Millionen Euro im Raum. Groß war für sieben Millionen nach Dortmund gekommen. Der gebürtige Mannheimer war 2017 vom FC Ingolstadt nach Brighton gewechselt. Er bestritt 261 Pflichtspiele für den Klub aus Südengland, war Publikumsliebling, Stammkraft und avancierte 2023 im reifen Fußballeralter von 32 Jahren zum Nationalspieler.

+++ 31. Dezember, 10:07 Uhr: Kommt Oscar Bobb per Leihe von ManCity? +++ Schnappt sich der BVB in der Winterpause einen hochkarätigen Neuzugang? Wie die "Daily Mail" berichtet, soll die Borussia an einer Verpflichtung von Flügelspieler Oscar Bobb von Manchester City arbeiten. Demnach gab es bereits Gespräche über eine Leihe bis zum Saisonende inklusive Kaufoption. Diese soll bei rund 34,4 Millionen Euro liegen. Laut "Sport1" soll ein Wechsel sogar kurz bevorstehen. Der 22-Jährige steht noch bis 2029 bei den "Citizens" unter Vertrag. In der Premier League kam er in der laufenden Saison in neun Spielen auf 467 Einsatzminuten, wobei ihm ein Assist gelang. Der Großteil stammt jedoch vom Saisonbeginn, seit Monaten spielt Bobb kaum mehr eine Rolle unter Trainer Pep Guardiola. Durch den offenbar bevorstehenden Transfer von Antoine Semenyo vom AFC Bournemouth nach Manchester dürften die Chancen auf Spielzeit noch weiter schwinden.

Borussia Dortmund: Die aktuellsten Transfers