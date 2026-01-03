Bayern-Star Luis Díaz hat seinen ersten Song "La Promesa" veröffentlicht und erzählt darin seinen Aufstieg vom Armenviertel zum Profifußballer. Im Song dreht sich alles um seinen Glauben, seine Familie und das Versprechen, sie zu unterstützen.

Vom Fußballplatz ans Mikrofon: Starstürmer Luis Díaz von Fußball-Rekordmeister Bayern München hat seinen ersten eigenen Song veröffentlicht.

Über den Jahreswechsel teilte der Kolumbianer ein entsprechendes Musikvideo auf Instagram. In "La Promesa" - das Versprechen - geht es um Díaz' schweren Aufstieg aus armen Verhältnissen bis zum Profifußballer.

"Dieses Lied entspringt dem Innersten des Herzens, dem aufrichtigsten Dank", schrieb der 28-Jährige zu dem Video: "Es ist das Ergebnis eines langen Weges, des Glaubens, der Arbeit und der Liebe. Ein Weg, auf dem Gott gewirkt hat und auf dem meine Familie mit mir und für mich gekämpft hat. Alles, was ich bin, und alles, was ich heute habe, verdanke ich dem."