- Anzeige -
- Anzeige -
FC Bayern München

FC Bayern: Luis Diaz veröffentlicht ersten Song über Aufstieg, Glaube und Familie

  • Aktualisiert: 03.01.2026
  • 13:29 Uhr
  • SID

Bayern-Star Luis Díaz hat seinen ersten Song "La Promesa" veröffentlicht und erzählt darin seinen Aufstieg vom Armenviertel zum Profifußballer. Im Song dreht sich alles um seinen Glauben, seine Familie und das Versprechen, sie zu unterstützen.

Vom Fußballplatz ans Mikrofon: Starstürmer Luis Díaz von Fußball-Rekordmeister Bayern München hat seinen ersten eigenen Song veröffentlicht.

Über den Jahreswechsel teilte der Kolumbianer ein entsprechendes Musikvideo auf Instagram. In "La Promesa" - das Versprechen - geht es um Díaz' schweren Aufstieg aus armen Verhältnissen bis zum Profifußballer.

"Dieses Lied entspringt dem Innersten des Herzens, dem aufrichtigsten Dank", schrieb der 28-Jährige zu dem Video: "Es ist das Ergebnis eines langen Weges, des Glaubens, der Arbeit und der Liebe. Ein Weg, auf dem Gott gewirkt hat und auf dem meine Familie mit mir und für mich gekämpft hat. Alles, was ich bin, und alles, was ich heute habe, verdanke ich dem."

- Anzeige -
- Anzeige -

Bundesliga und 2. Liga kostenlos auf Joyn

- Anzeige -
- Anzeige -

Bayern-Star Luis Diaz widmet Song "La Promesa" seiner Familie

Im Mittelpunkt des emotionalen Songs, den Díaz zusammen mit den kolumbianischen Künstlern Juanda Iriarte und Nelsen veröffentlichte, steht ein Versprechen, welches der Fußballer seiner Familie gemacht hatte.

"Ich bitte Gott, dass er mich nicht verlässt und dass er mich erleuchtet", singt Díaz: "Denn ich will nicht das Versprechen brechen, das ich meiner Familie gemacht habe, dass ich ihr schon bald ein Häuschen kaufen würde."

In dem Video sind neben Díaz' Frau Gera, seinen beiden Töchtern und seinen Eltern auch Höhepunkte aus seinen Spielen für die kolumbianische Nationalmannschaft, den FC Liverpool und den FC Bayern zu sehen.

"Gott sei Dank habe ich es geschafft", singt Díaz am Ende des Liedes: "Ich habe das kleine Haus gekauft. Ich habe nicht daran geglaubt, aber ich habe mich selbst übertroffen. Ich habe meine Familie aus dem Viertel herausgeholt. Weil ich still und leise gearbeitet habe."

Auch interessant: FC Bayern: Vincent Kompany bekommt Verstärkung von Manchester City

Mehr News und Videos
imago images 1070167808Update
News

FC Bayern verkündet überraschenden Neuzugang

  • 03.01.2026
  • 15:10 Uhr
imago images 1070169146
News

Trainings-Streik? Wirbel um Bayern-Leihgabe Peretz

  • 03.01.2026
  • 14:37 Uhr
Zurück im VfB-Training: Ermedin Demirovic
News

VfB Stuttgart: Demirovic vor Rückkehr

  • 03.01.2026
  • 14:26 Uhr
Der 18-jährige Bara Sapoko Ndiaye
News

FC Bayern verpflichtet 18-jährigen Ndiaye aus Gambia

  • 03.01.2026
  • 13:23 Uhr
Yannik Keitel (r.) mit FCA-Sportdirektor Benni Weber
News

FCA leiht Stuttgarts Keitel aus

  • 03.01.2026
  • 10:49 Uhr
Hamburger SV v Borussia Dortmund - BundesligaUpdate
News

Groß-Rückkehr fix

  • 02.01.2026
  • 20:49 Uhr
Kehl musste Adeyemi (r.) beruhigen
News

Nach Wutausbruch - Dortmund-Star muss bei Kovac zum Rapport

  • 02.01.2026
  • 20:07 Uhr
Pascal Groß war zuletzt selten für den BVB am Ball
News

Groß-Rückkehr nach Brighton perfekt

  • 02.01.2026
  • 19:14 Uhr

FC-Bayern-Stars sind ein Paar! Romantische Fotos auf Instagram

  • Video
  • 01:22 Min
  • Ab 0
Kalimuendo
News

Eintracht holt wohl Stürmer aus der Premier League

  • 02.01.2026
  • 17:46 Uhr