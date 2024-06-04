Das Winter-Transferfenster ist geöffnet. Bis Anfang Februar haben die Klubs nun Zeit, ihren Kader zu verstärken. ran informiert über die heißesten Transfergerüchte. Seit Anfang Januar dürfen die Bundesliga-Vereine wieder Transfers tätigen. Das heißt, auf dem Transfermarkt wird es jetzt wieder hektischer zugehen. ran präsentiert die heißesten Transfergerüchte und News zur Bundesliga im Ticker.

+++ 2. Januar, 17:22 Uhr: Eintracht tütet wohl Transfer von Premier-League-Stürmer ein +++ Eintracht Frankfurt steht offenbar kurz vor der Verpflichtung von Arnaud Kalimuendo (siehe Eintrag vom 27. Dezember). Wie "Sky" berichtet, haben sich die Hessen mit Nottingham Forest über die Modalitäten des Wechsels geeinigt. Demnach soll der 23-jährige Franzose zunächst ausgeliehen werden, anschließend habe die Eintracht eine Kaufoption. Der Medizincheck sei für die kommenden Tage anberaumt. Der bei Paris Saint-Germain ausgebildete Stürmer war erst im Sommer für 30 Millionen Euro von Stade Rennes nach Nottingham gewechselt, konnte sich dort aber nicht durchsetzen. Bei der Eintracht soll er mithelfen, die Probleme im Angriff zu begeben, die durch die Verletzungen von Jonathan Burkardt und Michy Batshuayi hervorgerufen wurden.

+++ 27. Dezember, 22:27 Uhr: Frankfurt treibt Stürmersuche voran +++ Eintracht Frankfurt hat spätestens seit der Verletzung von Jonathan Burkardt dringenden Bedarf nach einem neuen Stürmer. Laut Informationen der "Bild" ist mit Arnaud Kalimuendo ein Kandidat erneut weit oben auf der Wunschliste, der schon in der Vergangenheit mit der SGE in Verbindung gebracht wurde. Der 23-Jährige kommt bei Nottingham Forest nicht regelmäßig zum Zuge, weshalb Markus Krösche und seine Kollegen wohl die Chance sehen, den 23-Jährigen an den Main zu holen. Kalimuendo hat in der laufenden Saison erst 382 Minuten bestritten und zwei Tore erzielt - beide in der Europa League. Dem "Bild"-Bericht zufolge wäre eine Leihe mit Kaufoption ein mögliches Szenario. Der Franzose hatte sich erst im Sommer dem englischen Traditionsklub bei einer Ablöse von 30 Millionen Euro angeschlossen und steht noch bis 2030 unter Vertrag. Parallel sollen die SGE-Verantwortlichen an einer möglichen Verpflichtung von Younes Ebnoutalib arbeiten. Die Frankfurter sind sich mit dem Elversberg-Stürmer angeblich bereits einig und haben ihre Offerte an den Zweitligisten offenbar auf acht Millionen Euro erhöht. Trotz der Konkurrenz aus Wolfsburg stehen die Chancen wohl gut, Ebnoutalib, der in der laufenden Zweitliga-Saison zwölfmal getroffen hat, zu bekommen. Sollte der Deal mit dem 22-Jährigen durchgehen, hätte das aber keine direkten Auswirkung auf Kalimuendo. Beide Deals sollen sich nicht ausschließen, was bedeutet, dass Kalimuendo zusätzlich kommen könnte.

+++ 25. Dezember, 18:09 Uhr: Barca beobachtet Union-Verteidiger Leite +++ Wie die spanische Zeitung "Mundo Deportivo" berichtet, ist der FC Barcelona auf der Suche nach Verstärkung für die Defensive ausgerechnet bei Union Berlin fündig geworden. Demnach soll der Portugiese Diogo Leite den Katalanen ins Auge gefallen sein. Leite stand bei den Köpenickern vor der Saison bereits zum Verkauf und auf dem Abstellgleis, kämpfte sich jedoch wieder in die Mannschaft. Der Vertrag des 26-Jährigen endet im kommenden Sommer. Ab dem 1. Januar könnte er frei und ohne Zustimmung der Berliner mit Barca über einen Wechsel im Sommer verhandeln.

+++ 17. Dezember, 07:34 Uhr: El Mala in der Premier League begehrt +++ Wie die "Bild" berichtet, haben gleich zwei Premier-League-Klubs Interesse an Shootingstar Said El Mala vom 1. FC Köln. Dabei soll es sich um Manchester United und Tottenham Hotspur handeln. Angeblich sollen sich die Klubs bereits getroffen und über eine etwaige Ablöse gesprochen haben. Allerdings: Dabei soll es nicht um einen Wechsel im Winter gehen. Den schlossen die Kölner und El Mala selbst bereits aus. Ob der schnelle Angreifer jedoch über den Sommer hinaus in Köln bleibt, ist mehr als offen. Über welche Summen die Klubs gesprochen haben, ist nicht überliefert. Die "Bild" spricht von bis zu 40 Millionen Euro.

+++ 15. Dezember, 10:40 Uhr: RB Leipzig wird Timo Werner offenbar nicht los +++ Das Kapitel RB Leipzig und Timo Werner könnte sich noch länger ziehen. Wie der "kicker" berichtet, findet der Bundesligist keinen Abnehmer für den Stürmer. Eigentlich waren sich die Sachsen demnach bereits im Sommer mit dem Schwesterteam aus New York, den NY Red Bulls, über eine Ablöse des 29-jährigen Stürmers einig. Einzig an den Gehaltsvorstellungen sollen die Verhandlungen gescheitert sein. Vor ein paar Wochen kam dann das nächste Gerücht aus der MLS auf. Der Klub von Lionel Messi, Inter Miami, war demnach an den Diensten des deutschen Champions-League-Siegers interessiert. Doch auch dieses Thema erübrigte sich offenbar. Der Ex-Chelsea-Spieler soll mit einem Jahresgehalt von zehn Millionen Euro der Topverdiener der Leipziger sein und deswegen auch als einer der Kandidaten für einen Abgang im Winter gelten. Das ist dem Bericht nach ein Grund, warum die Sachsen auch bereit sein sollen, Werner zum Nulltarif abzugeben. Der ehemalige Nationalspieler kommt in dieser Bundesliga-Saison erst auf zwei Kurzeinsätze.

+++ 05. Dezember, 12:50 Uhr: Mehrere Top-Klubs buhlen um Bayern-Star Leon Goretzka +++ Läuft Leon Goretzkas Zeit beim FC Bayern München ab? Wie die "Sport Bild" berichtet, möchte der Rekordmeister dem Nationalspieler Stand jetzt keinen neuen Vertrag mehr anbieten. Der aktuelle läuft zum Ende der Saison aus. An Interessenten soll es jedoch nicht mangeln: Neben Juventus Turin soll auch der SSC Neapel den 30-Jährigen verpflichten wollen. Am liebsten wohl bereits im Winter, um den verletzten Kevin De Bruyne zu ersetzen. Daran denken die Münchner demnach aber wohl aktuell nicht. Zuletzt häufte sich die Kritik an den Leistungen des Routiniers. Ob er ab nächster Saison seine erste Auslandsstation angeht, ist aber wohl noch nicht finale geklärt -Vertragsgespräche sollen noch folgen. Trotzdem sucht der FCB offenbar bereits nach vielversprechenden Mittelfeld-Nachwuchstalenten, um Goretzka zu beerben. Angeblich stehen Ze Lucas (Sport Recife), Nathan De Cat (RSC Anderlecht) und Kennet Eichhorn (Hertha BSC) auf dem Zettel der Münchner. Auch interessant: FC Bayern: Leon Goretzka irritiert bei Instagram und löscht alle Bilder vom deutschen Rekordmeister

+++ 04. Dezember, 16:58 Uhr: Lässt RB Leipzig vier Topverdiener im Januar ablösefrei ziehen? +++ Bei RB Leipzig waren Timo Werner, Kevin Kampl, Amadou Haidara und Lukas Klostermann über Jahre Leistungsträger und Stammspieler. Diese Zeiten sind längst vorbei und laut "Sport Bild" wollten die Leipziger ihre Ikonen schon im Sommer 2025 loswerden. Da das Quartett aber zu den Topverdienern der Sachsen zählt, gestaltete sich das schwierig. So blieben die Spieler beim Bundesligisten und hatten seitdem nur wenige Einsätze. Nun gibt es wohl die Hoffnung aufseiten des Klubs, die vier Spieler im Januar 2026 loszuwerden. Dem Bericht nach sollen die Leipziger bereit sein, Werner, Kampl, Haidara und Klostermann zur Not auch ablösefrei ziehen zu lassen. Die Verträge von Werner, Haidara und Kampl enden im Sommer 2026, während Klostermann noch einen Kontrakt bis 2028 bei den Leipzigern in der Tasche hat.

+++ 02. Dezember, 07:51 Uhr: Real an SGE-Verteidiger interessiert +++ Real Madrid zeigt laut "Sky" starkes Interesse an Nathaniel Brown, dem 22 Jahre alten deutschen Linksverteidiger von Eintracht Frankfurt. Der Verein entsandte Scouts zu den jüngsten Spielen Frankfurts gegen Köln und Atalanta Bergamo, um den Shootingstar genauer zu beobachten. Auch der FC Barcelona wird mit Brown in Verbindung gebracht. Browns Karriereentwicklung ist beeindruckend: Im Januar 2024 wechselte er leihweise von Nürnberg zu Eintracht Frankfurt und avancierte in der vergangenen Saison zum Schlüsselspieler. Sein Marktwert stieg von drei auf 30 Millionen Euro, und er gab sein Debüt in der deutschen Nationalmannschaft. Sportvorstand Markus Krösche lobte Browns Intelligenz, Technik und Schnelligkeit als Grundlage für eine große Karriere. Finanziell könnte Brown zum teuersten deutschen Verteidiger-Abgang werden. Frankfurt fordert eine Ablöse von 60 bis 70 Millionen Euro, was unter den höchsten Transfers des Vereins liegen würde.

+++ 29. November, 14:45 Uhr: Tätigt Stuttgart einen Rekordtransfer? +++ Neuer Stürmer für den VfB Stuttgart? Laut "Sky" sind die Schwaben an dem belgischen Junioren-Nationalspieler Lucas Stassin von AS Saint-Etienne interessiert. Dem Bericht zufolge prüfen die Schwaben, ob der Angreifer verpflichtet werden kann und sollen bereits erste Gespräche geführt haben. Allerdings soll das Thema Finanzen eine ziemliche Hürde darstellen. VfL Bochum - VfB Stuttgart: DFB-Pokal heute hier im kostenlosen Livestream & Free-TV sehen Demnach taxiert der Tabellenzweite der zweiten französischen Liga den Marktwert des 21-Jährigen auf 35 bis 40 Millionen Euro. Eine derartige Ablöse würde Stassin direkt zum Rekordeinkauf des VfB machen. Der teuerste Spieler, den die Stuttgarter bislang verpflichtet haben, ist Deniz Undav. Dieser kam nach seiner Leihe 2024 für 26,7 Millionen Euro. Stassin wurde einst in Belgien beim RSC Anderlecht ausgebildet. In seiner Heimat gilt der Mittelstürmer als großes Talent. Seit dem Abgang von Nick Woltemade im vergangenen Sommer suchen die Stuttgarter einen Ersatz im Angriffszentrum.

+++ 28. November, 07:19 Uhr: Bayern und Hoffenheim wollen wohl Junioren-WM-Knipser +++ Die U17-Weltmeisterschaft in Katar hat erneut die erste große Bühne für junge Talente geboten. Allen voran für den Torschützenkönig des Turniers: Johannes Moser vom FC Liefering. Der Österreicher erzielte im Turnierverlauf acht Treffer und darf sich Vize-Weltmeister nennen. Das ruft laut dem Portal "oe24" Interessenten aus der Bundesliga auf den Plan: allen voran den FC Bayern München sowie die TSG Hoffenheim. Demnach sollen die beiden Klubs bereits Interesse angemeldet haben, durch die österreichischen Funktionäre Christoph Freund und Andreas Schicker sollen die Wege jeweils kurz sein. Ein schneller Transfer sei demnach jedoch nicht absehbar, wahrscheinlich wird Moser erstmal von Liefering zu RB Salzburg geschoben, dessen Farmteam der Zweitligist ist.

+++ 26. November, 17:38 Uhr: RB-Star Ouedraogo zieht wohl weitere Interessenten auf sich +++ Die rasante Entwicklung von Assan Ouedraogo ruft nun wohl immer mehr Topklubs auf den Plan. Nachdem zunächst "Sky" von einem angeblichen Interesse der Premier-League-Vereine Chelsea und Manchester United berichteten, legt nun die "Sportbild" nach. Demnach sollen auch der amtierende Meister Liverpool sowie der FC Arsenal am Neu-Nationalspieler dran sein, der zuletzt gegen die Slowakei debütierte und auch gleich in seinem ersten Länderspiel traf. Sowohl die "Reds" als auch die "Gunners" haben dem Bericht nach zuletzt Scouts geschickt, um Ouedraogo beobachten zu lassen, ebenso der spanische Meister FC Barcelona. Ouedraogos Vertrag in Leipzig läuft noch bis zum Sommer 2029.

+++ 25. November, 07:17 Uhr: Napoli will Freiburg-Juwel Manzambi +++ Verliert der SC Freiburg bereits im Winter sein wertvollstes Tafelsilber? Wie "Sky" berichtet, soll Mittelfeldspieler Johan Manzambi nach einer starken Hinrunde beim SCF bereits auf dem Zettel mehrerer Top-Klubs stehen. Vor allem die SSC Neapel wird dabei als Favorit genannt. Demnach soll der italienische Meister bereits erste Gespräche über einen Transfer des 20-Jährigen geführt haben. Auch andere italienische Klubs werden als Interessenten genannt. Manzambi hat in Freiburg noch einen Vertrag bis 2030.

+++ 19. November, 07:22 Uhr: Bundesliga-Trio jagt Belgien-Youngster +++ Wie "Sky" berichtet, wollen gleich drei Bundesligisten ein Talent aus Belgien. Der FC Bayern München, Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen sind demnach am 17-Jährigen Nathan De Cat interessiert. Demnach soll der RSC Anderlecht, De Cats Ausbildungsklub, mindestens 25 Millionen Euro Ablöse für den zentralen Mittelfeldspieler fordern, der in der belgischen Hauptstadt bereits eine feste Größe ist. Sein aktueller Vertrag endet im Sommer 2027.