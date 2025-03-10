Alle Transfer-News und Gerüchte zum FC Bayern München im Überblick. Welche Stars wechseln? Welche gehen? Alle Informationen zum deutschen Rekordmeister im Ticker. Hier findet ihr alle Transfer-News und aktuelle Gerüchte zum FC Bayern München. Die wichtigsten Transfergerüchte der Bundesliga und der internationalen Top-Ligen findet ihr ebenfalls auf ran.de.

- Anzeige -

- Anzeige -

+++ 03. Januar, 13:20 Uhr: Bayern verkündet überraschenden Neuzugang +++ Neuzugang für den FC Bayern. Der Rekordmeister hat bekannt gegeben, dass Offensivspieler Bara Sapoko Ndiaye von den Gambinos Stars Africa ausgeliehen wird. Der Mitteilung zufolge erhält der 18-Jährige vorerst einen bis 30. Juni 2026 gültigen Kontrakt. Aufgrund einer kleineren Blessur wird Ndiaye aber erst nach dem Trainingsauftakt in das Mannschaftstraining der Münchner einsteigen.

- Anzeige -

- Anzeige -

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Bei den Gambinos Stars Africa handelt es sich um eine Fußballakademie aus Gambia. Diese kooperiert seit 2023 mit Red&Gold Football, einem Joint Venture des FCB mit dem MLS-Klub Los Angeles FC.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

+++ 02. Januar, 06:40 Uhr: Milan nimmt wohl Bayern-Star Kim ins Visier +++ Die AC Mailand ist aktuell auf der Suche nach Verstärkung in der Innenverteidigung. Laut einem Bericht der "Gazzetta dello Sport" hat der Klub Bayern-Verteidiger Min-jae Kim ins Visier genommen. Demnach ist Milan-Sportdirektor Igli Tare auf der Suche nach einem international erfahrenen Spieler, der auch die italienische Liga bereits kennt. Eine Anforderung, die der Südkoreaner erfüllt, spielte er doch in der Saison 2022/23 in Neapel und gewann dort auf Anhieb den Meistertitel. Zudem wurde der 29-Jährige zum besten Verteidiger der Liga gewählt, ehe ihn die Bayern für 50 Millionen Euro verpflichteten. Allzu einfach wäre ein Transfer aber nicht. So stellt bereits das üppige Gehalt von geschätzen 17 Millionen Euro pro Saison für den Serie-A-Klub ein Problem dar. Bayern müsste bei einem Winter-Wechsel Teile davon übernehmen. Hinzu kommt: Zwar sind in der Bayern-Startelf eigentlich Dayot Upamecano und Jonathan Tah gesetzt, Trainer Vincent Kompany will Kim laut "Bild" dennoch nicht abgeben. Und auch Kim selbst möchte sich weiter bei den Bayern durchsetzen, zumal unklar ist, ob Upamecano seinen im Sommer auslaufenden Vertrag noch einmal verlängert. Die FCB-Bosse würden Kim aber wohl ohnehin nur bei einem Mega-Angebot im Bereich von 50 Millionen abgeben - und bräuchten dann selbst einen Ersatz noch in diesem Winter.

+++ 01. Januar, 10:51 Uhr: Leihe von Daniel Peretz beim HSV wird wohl abgebrochen +++ Das Kapitel Daniel Peretz beim Hamburger SV ist offenbar frühzeitig Geschichte. Wie "Sky" berichtet, bricht der FC Bayern München die Leihe des israelischen Keepers vorzeitig ab. Peretz hatte sich in der Vorbereitung nicht gegenüber Aufstiegsheld Daniel Heuer Fernandes durchsetzen können. Zurück nach München geht es für Peretz jedoch offenbar nicht: Weiter heißt es, dass Peretz erneut ausgeliehen werden soll. Wahrscheinlichstes Ziel sei demnach der FC Southampton. Der Premier-League-Absteiger ist auf der Suche nach einem neuen Keeper. Weitere Details sollen demnach noch verhandelt werden. Auch der französische Klub RC Lens war wohl interessiert, die Südengländer machen jedoch offenbar das Rennen.

- Anzeige -

+++ 31. Dezember, 07:35 Uhr: Ruben Neves wohl Thema beim FC Bayern +++ Landet der FC Bayern einen Transfer-Coup? Die spanische "AS" berichtet, dass der Rekordmeister Ruben Neves auf dem Zettel haben soll. Wie es in dem Bericht heißt, soll der FCB das Interesse in Gesprächen mit dem Umfeld des Portugiesen hinterlegt haben. Neves wäre ein möglicher Ersatz für Leon Goretzka, dessen Vertrag beim FC Bayern im Sommer ausläuft. Neves geht mit einer offenen Zukunft in die kommenden Monate. Zwar läuft sein Vertrag beim saudi-arabischen Spitzenklub Al Hilal noch bis zum Sommer, und der Verein würde den 28-Jährigen gern darüber hinaus halten – eine Entscheidung ist bislang aber nicht gefallen. Das bringt Bewegung in den Markt, und neben dem FC Bayern haben weitere europäische Schwergewichte ihr Interesse angemeldet. Neben dem FC Bayern sollen auch Manchester United, Atletico Madrid und Juventus Turin den erfahrenen Mittelfeldstrategen im Blick haben.

- Anzeige -

+++ 30. Dezember, 22:35 Uhr: Brasilien-Juwel Rayan wohl kein Thema +++ Das brasilianische Portal "UOL" hatte berichtet, dass sich der FC Bayern in weit vorangeschrittenen Verhandlungen mit dem brasilianischen Juwel Rayan befinden soll (siehe Eintrag 27. Dezember, 23:30 Uhr). Der Spieler hätte grünes Licht gegeben für einen Wechsel und sein Klub Vasco da Gama würde auf ein lukratives Angebot vom Rekordmeister warten, hieß es weiter. Rayan steht noch bis 2028 unter Vertrag, sein Klub soll wohl eine Ablösesumme von rund 50 Millionen Euro verlangen. Die "Sport Bild" widerspricht jedoch diesem Bericht. Demnach hätten die Münchner den 19 Jahre alten Offensivspieler zwar gescoutet und auf dem Zettel, eine Verpflichtung sei derzeit aber kein Thema.

- Anzeige -

+++ 29. Dezember, 17:30 Uhr: Mega-Paket für Hertha-Juwel Kenneth Eichhorn? +++ Die Zeit von Leon Goretzka beim Rekordmeister neigt sich wohl dem Ende zu. Der Vertrag des Routiniers läuft im Sommer aus und soll offenbar nicht verlängert werden. Wie die "tz" berichtet, soll die frei werdende Planstelle im Mittelfeld der Münchner hinter Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic und Tom Bischof von einem Talent eingenommen werden. Nachdem zuletzt bereits Spieler wie Carlos Baleba von Brighton & Hove Albion oder Nathan De Cat vom RSC Anderlecht als Kandidaten gehandelt wurden, wird die Spur zu einem Shootingstar wohl konkreter. Demnach soll Kenneth Eichhorn von Hertha BSC beim FC Bayern hoch im Kurs stehen. Der 16-Jährige hat dem Bericht zufolge eine festgeschriebene Ausstiegsklausel von rund 12,5 Millionen Euro in seinem bis 2027 laufenden Vertrag haben. Weiter heißt es, dass die Münchner wohl ein Gesamtpakt aus Ablöse, Gehalt und Prämien von 25 Millionen Euro für das Juwel schnüren wollen.

- Anzeige -

+++ 28. Dezember, 19:10 Uhr: Serge Gnabry und Konrad Laimer wohl vor Verlängerung +++ Beim Rekordmeister deutet sich wohl eine Doppelverlängerung an. Wie "Sky" berichtet, sollen sowohl Serge Gnabry als auch Konrad Laimer zeitnah neue Verträge erhalten. Flügelspieler Gnabry, dessen Vertrag im Sommer ausläuft, soll demnach einen neuen Kontrakt bis 2028 erhalten. Bei Laimer, der sich als Außenverteidiger zur festen Säule entwickelt hat, sei die Vertragslänge noch nicht ganz klar. Der Österreicher steht noch bis 2027 unter Vertrag, offenbar steht eine Verlängerung bis 2029 im Raum.

- Anzeige -

FC Bayern München: Die aktuellsten Transfers