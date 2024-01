Bundesliga - TV-Rechte werden konkreter: Lichtblick für die Fans und Hoffnung für die Sportschau

Anzeige

Die Abschaffung der "No-Single-Buyer-Rule", dazu Hoffnung für die Sportschau - und deutlich mehr Nähe: Der DFL-Plan für die nächste TV-Rechteperiode nimmt konkretere Formen an.

Ein Lichtblick für die Fans, Hoffnung bei der Sportschau - und mehr Pep in den Übertragungen: Im milliardenschweren Poker um die Medienrechte der Bundesliga hat die Deutsche Fußball Liga (DFL) ihre Karten auf den Tisch gelegt.

Die für viele Anhänger nervige Zersplitterung der TV-Rechte könnte gestoppt und die Zukunft des ARD-Klassikers am Samstagabend gesichert werden. Die Pläne nehmen nach dem vorläufigen "Go" des Bundeskartellamtes konkrete Formen an.

So ist der Verkauf der Übertragungsrechte an Live-Spielen künftig auch wieder an nur einen Anbieter möglich. Das Bundeskartellamt stimmte der Abschaffung der sogenannten "No-Single-Buyer-Rule" zu.

"Wir begrüßen den Wegfall", sagte DFL-Geschäftsführer Steffen Merkel am Dienstag in Hamburg. Die Änderung bedeute, "dass einer alles kaufen kann. Es bedeutet aber nicht, dass einer alles kaufen wird."