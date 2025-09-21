Bundesliga live in SAT.1, auf Joyn und ran.de
Beim Auswärtssieg seines 1. FSV Mainz 05 beim FC Augsburg kassiert Dominik Kohr seinen achten Bunesliga-Platzverweis. Das ist eingestellter Rekord. Schiedsrichter-Legende Urs Meier ordnet diese Bilanz ein.
Dominik Kohr hat beim Sieg des 1. FSV Mainz 05 beim FC Augsburg seinen achten Platzverweis kassiert - und damit den Rekord in der Bundesliga eingestellt. Schiedsrichter-Ikone Urs Meier fordert bessere Kommunikation mit den Spielern.
Durch die Gelb-Rote Karte (53.) beim 4:1-Erfolg wegen wiederholten Foulspiels zog der FSV-Profi Dominik Kohr in seinem 310. Spiel mit Jens Nowotny und Luiz Gustavo gleich.
Für Kohr, der zuvor das 2:0 besorgt hatte (26.), war es bereits die sechste Ampelkarte seiner Karriere, zweimal sah er zudem Rot.
Der Brasilianer Gustavo, der für die TSG Hoffenheim, Bayern München und den VfL Wolfsburg spielte, wurde in seinen 245 Bundesliga-Einsätzen sogar noch einmal häufiger doppelt verwarnt, Ex-Nationalspieler Nowotny (334 Spiele) sammelte vorwiegend direkte Platzverweise (5x Rot, 3x Gelb-Rot).
"Dominik Kohr hat halt diesen Namen, deswegen bekommt er diese Gelbe Karte. Das war eine Fehlentscheidung aus meiner Sicht", sagte FSV-Trainer Bo Henriksen über die Kollision mit Augsburgs Han-Noah Massengo, die zum Platzverweis führte.
Schiedsrichter-Legende Urs Meier wies im Interview mit ran Vorwürfe zurück, dass Unparteiische voreingenommen seien - unabhängig vom Ruf des Spielers.
"Wenn du als Schiedsrichter voreingenommen reingehst, dann wirst du Fehlentscheidungen treffen. Das ist auf beiden Seiten so", stellte er klar.
Notorische Rotsünder auf dem Radar der Schiris
Zur Veranschaulichung zog der Schweizer einen Vergleich zum früheren Italien-Stürmer Filippo Inzaghi, der für seine Schwalben im Strafraum berüchtigt war. "Früher gab es Inzaghi, der sich leicht fallen ließ. Nur das Problem ist: Der wurde auch ab und zu wirklich gefoult. Du kannst also nicht sagen: Weil es Inzaghi ist, pfeife ich keine Elfmeter mehr. Dann liegst du auch falsch."
Meier gestand ein, dass man bei Spielern mit einer entsprechenden Historie schon genau hinschaue: "Natürlich weißt du, welche Spieler hart einsteigen oder vielleicht das Timing nicht so haben. Um solche Situationen geht es ja meistens. Die hast du natürlich schon auf dem Radar."
Doch wäre im Fall von Kohr der historische Platzverweis zu verhindern gewesen? Trainer Henriksen nahm die Schuld auch auf die eigene Kappe. "Das war auch meine Schuld, ich muss ihn in der Pause rausnehmen. Aber ich habe gedacht, es sei kein Problem."
Meier fordert derweil von den Schiedsrichtern, vermehrt das Gespräch zu suchen: "Du musst mit den Spielern dementsprechend kommunizieren. Du musst ihnen sagen: 'Hey, ich bin da, ich sehe das. Geh nicht so in die Zweikämpfe rein!' Dann kannst du vielleicht was verhindern."
Kohr verpasst fragwürdigen Rekord
In Sachen Gelbe Karten verpasste Kohr übrigens einen weiteren "Meilenstein". Eigentlich hätte der 31-Jährige sich in der 16. Minute seine 100. Verwarnung in der Bundesliga abgeholt und diese Marke erst als zweiter Spieler nach Stefan Effenberg (114 Gelbe Karten in 370 Spielen) erreicht.
Durch den späteren Platzverweis taucht die erste Karte allerdings nicht in den Statistiken auf.