Beim Auswärtssieg seines 1. FSV Mainz 05 beim FC Augsburg kassiert Dominik Kohr seinen achten Bunesliga-Platzverweis. Das ist eingestellter Rekord. Schiedsrichter-Legende Urs Meier ordnet diese Bilanz ein.

Durch die Gelb-Rote Karte (53.) beim 4:1-Erfolg wegen wiederholten Foulspiels zog der FSV-Profi Dominik Kohr in seinem 310. Spiel mit Jens Nowotny und Luiz Gustavo gleich.

Für Kohr, der zuvor das 2:0 besorgt hatte (26.), war es bereits die sechste Ampelkarte seiner Karriere, zweimal sah er zudem Rot.

Der Brasilianer Gustavo, der für die TSG Hoffenheim, Bayern München und den VfL Wolfsburg spielte, wurde in seinen 245 Bundesliga-Einsätzen sogar noch einmal häufiger doppelt verwarnt, Ex-Nationalspieler Nowotny (334 Spiele) sammelte vorwiegend direkte Platzverweise (5x Rot, 3x Gelb-Rot).

"Dominik Kohr hat halt diesen Namen, deswegen bekommt er diese Gelbe Karte. Das war eine Fehlentscheidung aus meiner Sicht", sagte FSV-Trainer Bo Henriksen über die Kollision mit Augsburgs Han-Noah Massengo, die zum Platzverweis führte.

Schiedsrichter-Legende Urs Meier wies im Interview mit ran Vorwürfe zurück, dass Unparteiische voreingenommen seien - unabhängig vom Ruf des Spielers.

"Wenn du als Schiedsrichter voreingenommen reingehst, dann wirst du Fehlentscheidungen treffen. Das ist auf beiden Seiten so", stellte er klar.