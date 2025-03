Xabi Alonso ist seit Oktober 2022 als Trainer von Bayer Leverkusen tätig. Erste Anzeichen deuten auf einen weiteren Verbleib über den Sommer hinaus hin.

Die Entscheidung über die Zukunft von Xabi Alonso über den Sommer hinaus soll in den nächsten Tagen folgen. Es soll aber schon erste Indizien geben, die für einen Verbleib bei Bayer Leverkusen sprechen.

Laut der "Sport Bild" befindet sich der Spanier derzeitig auf der Suche nach einem Haus in Düsseldorf. Ein Anzeichen dafür, dass sich Alonso in der Gegend wohl fühlt und weiter als Trainer der Werkself tätig sein will.

Derzeit wohnt der 43-jährige in einem Mehrfamilien-Haus im Düsseldorfer Stadtteil Oberkassel. Vor allem seine Frau und drei Kinder sollen Gefallen an der Stadt gefunden haben.

Alonso selbst erklärte mehrfach, wie wichtig ihm das Wohl seiner Familie ist und das sie eine entscheidende Rolle bei möglichen Umzugs-Planungen einnimmt.

Sein Vertrag in Leverkusen läuft noch bis 2026, Gerüchte über einen vorzeitigen Abgang gab es aber immer wieder.