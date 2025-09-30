Bundesliga - 1. FC Union Berlin: Stadionerweiterung fällt kleiner aus als erwartet

Überraschung beim 1. FC Union Berlin. Die zukünftige "Alte Försterei" soll kleiner werden, als angenommen. von Mike Stiefelhagen Das "Stadion An Der Alten Försterei" genießt nicht nur beim 1. FC Union Berlin Kultstatus. Die Heimat des Bundesligisten sollte seit einer Ankündigung im Jahr 2017 erweitert werden. Acht Jahre später ist die geplante Erweiterung immer noch nicht vollendet. Und diese soll jetzt auch noch kleiner ausfallen, als zunächst erwartet. Statt 40.500 Zuschauern sollen bei Abschluss nur rund 34.000 Menschen reinpassen. Ein nicht umsetzbares Verkehrskonzept sei der Grund für das Streichen von knapp 6.500 Plätzen. FC Bayern: Bleibt Harry Kane noch länger? Max Eberl strebt Vertragsverlängerung an

Union Berlin: Präsident Zingler mit Schreiben an Fans Vereinspräsident Dirk Zingler bestätigt per E-Mail an die 70.000 Vereinsmitglieder die gescheiterte große Erweiterung des Stadions: "Trotz aller Bemühungen konnten wir bislang mit den zuständigen Senatsverwaltungen keine Einigung darüber erzielen, wie der verkehrliche Raum rund um das Stadion An der Alten Försterei an Spieltagen die von uns geplanten 40.500 Besucher aufnehmen kann, um sie in für alle Seiten akzeptabler Zeit zum Stadion und wieder nach Hause kommen zu lassen und gleichzeitig die normalen Verkehrsströme in Köpenick nicht über Gebühr zusätzlich zu belasten"

