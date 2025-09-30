Anzeige
Deutsche Nationalmannschaft

Eintracht Frankfurt - DFB trauert Top-Talent Can Uzun nach: "Wir haben alles versucht"

  • Aktualisiert: 30.09.2025
  • 07:24 Uhr
  • SID

Can Uzun gehört zu den Durchstartern der Bundesliga-Saison. Doch wird leider kein Thema beim DFB-Team sein.

Can Uzun ist aktuell der Shootingstar bei Eintracht Frankfurt.

Und sorgt so auch für etwas Wehmut beim Deutschen Fußball-Bund.

"Er war natürlich ein Spieler, der sehr hoch bei uns in der Gunst stand", sagte Geschäftsführer Andreas Rettig im Rahmen der Premiere einer "Sky"-Dokumentation über das Leben von DFB-Sportdirektor Rudi Völler:

"Wir haben alles versucht, ihn für den Adler und nicht für den Halbmond zu begeistern. Das ist uns nicht gelungen."

DFB-Geschäftsführer Rettig: "Er hat sich für die Türkei entschieden"

Uzun, der bislang in dieser Bundesliga-Saison in fünf Spielen fünf Treffer erzielt hat, hatte sich im vergangenen Jahr für eine Zukunft mit der türkischen Nationalmannschaft und damit gegen die DFB-Auswahl entschieden.

"Leider steht er uns nicht zu Verfügung", sagte Rettig und ergänzte: "Wenn eine Familie sich nach reichlicher Überlegung am Ende für diesen Weg entscheidet, dann finde ich nicht, dass es uns zusteht, das zu kritisieren."

Noch könnte Uzun tatsächlich auch für Deutschland auflaufen, für die Türkei stand der 19-Jährige in erst drei Spielen auf dem Feld. "Es macht keinen Sinn, dieses Fass noch einmal aufzumachen", sagte Rettig.

"Er hat sich für die Türkei entschieden, das haben wir zu respektieren. Wir drücken ihm die Daumen."

