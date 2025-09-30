Eintracht Frankfurt - DFB trauert Top-Talent Can Uzun nach: "Wir haben alles versucht"

Can Uzun gehört zu den Durchstartern der Bundesliga-Saison. Doch wird leider kein Thema beim DFB-Team sein.

Can Uzun ist aktuell der Shootingstar bei Eintracht Frankfurt.

Und sorgt so auch für etwas Wehmut beim Deutschen Fußball-Bund.

"Er war natürlich ein Spieler, der sehr hoch bei uns in der Gunst stand", sagte Geschäftsführer Andreas Rettig im Rahmen der Premiere einer "Sky"-Dokumentation über das Leben von DFB-Sportdirektor Rudi Völler:

"Wir haben alles versucht, ihn für den Adler und nicht für den Halbmond zu begeistern. Das ist uns nicht gelungen."