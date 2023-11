Nach BVB-Debakel: Zoff im Kabinengang

Anzeige

Nach der 0:4-Pleite gegen den FC Bayern München saß der Frust bei Borussia Dortmund tief - auch nach der Partie.

Aus Dortmund berichtet Stefan Kumberger

Mit 4:0 hat der FC Bayern München am zehnten Spieltag der Bundesliga gegen Borussia Dortmund gewonnen. Die Bayern feierten nach dem Debakel gegen Saarbrücken ihren Befreiungsschlag, beim BVB saß der Frust tief. So tief, dass BVB-Verteidiger Julian Ryerson im Nachgang an die Partie für hitzige Atmosphäre im Kabinengang sorgte.



Der norwegische Nationalspieler wollte wohl das Gespräch mit Bayern-Star Kingsley Coman suchen und sogar auf ihn losgehen.