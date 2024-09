Zumindest bei den noch halbwegs geduldigen Anhängern. Der kritischer eingestellte Teil fragt sich vor dem Derby gegen den VfL Bochum am Freitag (im Liveticker) bereits deutlich vehementer, warum der Nationalspieler bei Trainer Nuri Sahin offenbar auf keinen grünen Zweig kommt.

So oder so sorgt die Personalie Maximilian Beier rund um Borussia Dortmund schon jetzt für Stirnrunzeln.

Es kommt immer auf den Blickwinkel an.

Was ist mit Maximilian Beier los? Der 30-Millionen-Mann ist beim BVB außen vor. Was seltsam wirkt, hat aber Gründe.

Das Wichtigste in Kürze

BVB: "Irritationen" wegen Beier?

Es soll inzwischen laut "Sky" sogar innerhalb des Vereins "Irritationen" geben angesichts der übersichtlichen Einsatzzeit. In Hoffenheim hatte der 21-Jährige immerhin 16 Tore in 33 Spielen erzielt, schaffte sogar den Sprung in den EM-Kader von Bundestrainer Julian Nagelsmann.

Auch deshalb war Beier der erklärte Wunschspieler des neuen BVB-Coaches. "Ich war derjenige, der ihn unbedingt haben wollte und ich bin heilfroh, dass er bei uns ist", sagte Sahin. "Aber ich muss jede Woche Entscheidungen treffen, es können immer nur 16 Spieler eingesetzt werden."

Doch warum gehörte Beier bislang nur ein einziges Mal zu den ersten Elf?

"Ihm fehlt aktuell nicht viel", meinte Sahin, nachdem Beier beim 1:5 in Stuttgart zum zweiten Mal in Folge 90 Minuten lang auf der Bank saß. Angesichts der mäßigen Auftritte des BVB verwundert es ein wenig, dass Beier nicht ein paar Chancen mehr erhält. Vor allem, weil er offensiv flexibel einsetzbar ist.