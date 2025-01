Die Niederlage in Kiel ist der vorläufige Tiefpunkt einer bislang desaströsen Bundesliga-Saison des BVB. Nuri Sahin scheint mit der Aufgabe zusehends überfordert zu sein. Es wird Zeit für Konsequenzen. Ein Kommentar. Von Chris Lugert Ob es womöglich Absicht war? Oder eine versteckte Botschaft? Als die zweite Halbzeit zwischen Holstein Kiel und Borussia Dortmund beginnen sollte, gab es jedenfalls nichts zu sehen. Nach einer Pyro-Show hatte sich dichter Rauch über das Stadion gelegt. Die Dortmunder Fans zündelten kräftig, als ob sie sagen wollten: Diesen Mist wollen wir uns nicht mehr ansehen. Es war eine einzige Horrorshow, die der BVB in der ersten Halbzeit im Norden zeigte. Ohne Kampfgeist, ohne Esprit, ohne spielerische Qualität ließ sich Dortmund vom Tabellenvorletzten am Nasenring durch die Manege ziehen. Am Ende stand ein peinliches 2:4 (0:3) zu Buche - der Tiefpunkt der bisherigen Saison. Dabei tat Kiel genau das, was zu erwarten war: Dem Favoriten auf die Nerven gehen, Einsatz und Leidenschaft an den Tag legen und kontern, sofern sich die Chance dazu ergibt. Doch, und das war das tatsächlich Bedenkliche: Der BVB hatte nicht nur keine Antworten, sondern war sogar spielerisch schlechter als der Aufsteiger. BVB-Stimmen nach Kiel-Pleite: Dortmund-Boss Lars Ricken fällt vernichtendes Urteil Und doch war es der passende Abschluss für diese Hinrunde, die nicht ansatzweise den Ansprüchen des schwarz-gelben Klubs genügt. 25 Punkte nach 17 Spieltagen sind ein Armutszeugnis, weniger waren es zuletzt vor zehn Jahren, als der BVB in der letzten Saison von Jürgen Klopp zur Halbzeit auf einem Abstiegsplatz stand.

Abstiegsreif war auch die Aufführung der Dortmunder am Dienstagabend. Abgesehen von Torwart Gregor Kobel war kein einziger BVB-Profi annähernd in Normalform, Kiel konnte machen, was es wollte. "Das ist peinlich, beschämend und unwürdig, wie wir die schwarze-gelben Farben vertreten haben", polterte Sportchef Lars Ricken bei "Sky".

BVB: Nuri Sahin wirkt ratlos und überfordert Klare und richtige Worte, die aber nur dann etwas bringen, wenn auch Taten folgen. Und für diese ist Trainer Nuri Sahin verantwortlich. Doch der Ex-Profi scheint mit der Aufgabe zunehmend überfordert zu sein. Nachhaltige Lösungen für die immer gleichen Defizite hat er immer noch nicht gefunden. "Beschämend": Sahin nach Pleite fassungs- und ratlos Kapitän Emre Can, der ebenfalls (mal wieder) komplett indisponiert auftrat (ran-Note 5), nahm Sahin zwar in Schutz: "Was ich auf jeden Fall nochmal betonen möchte: Es liegt nicht am Trainer. Wir Spieler sind dafür verantwortlich." Aber immer mehr zeigt sich, dass das Experiment mit dem 36-Jährigen kaum noch zu retten ist. Sahin hat es bislang nicht geschafft, auch nur einen einzigen Spieler in seinem prominent bestückten Kader besser zu machen. Die Neuzugänge wie Maximilian Beier und Waldemar Anton, die Unmengen an Geld gekostet haben, sind weit von dem entfernt, was sie können - und weshalb sie überhaupt geholt wurden.

Jamie Gittens stagniert in seiner Entwicklung, von einzelnen Lichtblicken einmal abgesehen, die für einen Spieler seines Kalibers aber viel zu selten kommen. Vor allem auswärts in der Bundesliga präsentieren sich die Dortmunder regelmäßig drei Etagen unter ihrer Normalform. Ist es mangelnde Einstellung? Oder fehlt die Mentalität? Beides liegt in Sahins Verantwortung. Natürlich ist jeder Spieler auch selbst dafür verantwortlich, professionell in ein Spiel zu gehen und alles zu geben. Offenbar hat Sahin bislang aber nicht den Eindruck vermittelt, dass derartige Nicht-Leistungen Konsequenzen haben. Was auch daran liegen könnte, dass er für manche Spieler eher Kumpel als Chef ist.