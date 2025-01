Borussia Dortmund blamiert sich bei Holstein Kiel und verliert immer mehr den Anschluss an die Topteams der Bundesliga. So schlugen sich die BVB-Profis beim Aufsteiger. Von Chris Lugert Borussia Dortmund hat zum Hinrunden-Abschluss in der Bundesliga einen empfindlichen Dämpfer kassiert. Der BVB verlor auswärts beim Aufsteiger Holstein Kiel nach einer indiskutablen ersten Halbzeit mit 2:4 (0:3). Nachdem eine Grippewelle den BVB-Kader zuletzt merklich dezimiert hatte, konnte Trainer Nuri Sahin in Kiel wieder ein paar Rückkehrer begrüßen. Kapitän Emre Can, Nico Schlotterbeck und Ramy Bensebaini wurden rechtzeitig fit, außerdem setzte Sahin auf Youngster Julien Duranville sowie Marcel Sabitzer in der Startelf. Wirklich überzeugen konnten aber neben Torwart Gregor Kobel nur die Joker. ran zeigt die Noten und Einzelkritiken der BVB-Spieler.

Gregor Kobel In einer schwachen Dortmunder Mannschaft der einzige Spieler mit Normalform. Verhindert mit einer guten Parade den frühen Rückstand durch Porath (5.). Beim sehenswerten Treffer durch Machino chancenlos, ebenso beim 0:2. Kratzt dafür den Versuch von Bernhardsson aus dem langen Eck und verhindert zunächst das 0:3 (41.), wenige Minuten später kann er aber nichts mehr ausrichten. In der zweiten Halbzeit kaum gefordert, das 2:4 in der Nachspielzeit sieht er im Kieler Strafraum aus der Ferne. ran-Note: 3

Julian Ryerson Der Norweger rückt nach seinem Innenverteidiger-Ausflug gegen Leverkusen wieder nach rechts, zeigt aber keine gute Leistung. Ein schlechtes Stellungsspiel ermöglicht die frühe Kieler Chance durch Porath, auch danach defensiv oft nicht auf der Höhe. Das 0:3 vor der Pause fällt über seine Seite. Bleibt in der Halbzeitpause in der Kabine, Anton kommt für ihn rein. ran-Note: 5

Emre Can Ganz schwacher Auftritt des Kapitäns, der nach Grippeerkrankung in die Startelf zurückkehrt. Im Spielaufbau überlässt er meist Nebenmann Schlotterbeck den Ball, wenn er selbst mal etwas versucht, geht es oft schief. Defensiv viel zu inkonsequent gegen Torschütze Harres beim 2:0. Gleiches vor dem 3:0, als er Remberg nur Geleitschutz gibt. ran-Note: 5

Nico Schlotterbeck An Ballkontakten mangelt es beim Nationalspieler nicht, er ist in der ersten Halbzeit quasi alleine für den Spielaufbau des BVB verantwortlich. Was viel über das Mittelfeld aussagt. In seiner Kernaufgabe aber ebenso unglücklich wie der Rest der Abwehr, wenngleich er selbst kaum grobe Fehler macht. Wird beim 0:1 durch Brandts Fehler auf dem falschen Fuß erwischt, beim 0:3 kommt er zu spät gegen Harres. ran-Note: 4

Ramy Bensebaini Auch Bensebaini kehrt nach Erkrankung zurück, ist für seine Mannschaft aber keine Hilfe. Ist zwar bemüht, sich offensiv einzubringen, kann aber nur wenig ausrichten. Vor dem 2:0 der Kieler lässt er Rosenboom völlig unbedrängt flanken und lässt auch sonst jegliche Körpersprache vermissen - wie allerdings die meisten seiner Teamkollegen. Wird in der Halbzeitpause durch Beier ersetzt. ran-Note: 5

Felix Nmecha In seiner Rolle als alleiniger Sechser kann Nmecha keinerlei Akzente setzen, das Spiel läuft weitestgehend an ihm vorbei. Kann auch defensiv keine Löcher stopfen. Nach der Pause im neuen 3-4-1-2-System neben Brandt einsortiert. Ist dennoch weiterhin kaum ins Spiel eingebunden. Seine auffälligste Aktion ist der Zweikampf mit Holtby, für den der Kieler Rot sieht. ran-Note: 5

Marcel Sabitzer Der Österreicher agiert fast das ganze Spiel über unsichtbar. Kaum Offensivaktionen, hängt als Achter in der ersten Halbzeit komplett in der Luft. Nach der Pause etwas offensiver ausgerichtet, aber auch dort ohne Bindung zur Partie. Wird nach knapp einer Stunde durch Reyna ersetzt. ran-Note: 5

Julian Brandt Gebrauchter Abend auch für Brandt, dem von Beginn des Spiels an nichts gelingt. Nach mehreren Fehlpässen verursacht er durch einen fürchterlichen Ballverlust das 0:1, Wiedergutmachung gelingt ihm danach nicht mehr. Auch seine Standards sind fast komplett ungefährlich. ran-Note: 5

© DeFodi Images

Julien Duranville Erster Startelfeinsatz in der laufenden Bundesligasaison für den Youngster, der das Vertrauen aber nicht zurückzahlen kann. Wirkt anfangs übermotiviert und will zu viel, taucht im weiteren Spielverlauf aber zusehends ab. Sinnbildlich sein Foul an Machino (42.), für das er Gelb sieht. Couto ersetzt ihn nach knapp einer Stunde. ran-Note: 5

Serhou Guirassy Der Guineer hat die beste Chance des BVB in der Anfangsphase, seinen strammen Schuss aus 20 Metern pariert Kiels Keeper Weiner aber gut. Befindet sich in der Holstein-Abwehr anschließend in guten Händen und hat lange keine Aktien an dem Spiel. Bekommt nach der Pause mit Beier einen Nebenmann an die Seite gestellt. In der 59. Minute zeigt er nochmals eine gute Einzelleistung, sein verunglückter Abschluss am Tor vorbei steht aber sinnbildlich für den ganzen BVB-Auftritt. ran-Note: 5

Jamie Gittens So spektakulär der Engländer teilweise zaubern kann, so unerklärlich sind Auftritte wie dieser in Kiel. Zwar hat er schon nach wenigen Minuten eine passable Abschlussaktion, das war es dann aber auch bis in die Schlussviertelstunde. Kann seine Qualitäten im Dribbling nicht einbringen, wirkt defensiv teilweise lustlos und lässt Bensebaini mehrfach im Stich. Muss deutlich an Konstanz zulegen, will er wirklich ein Unterschiedsspieler werden. Sein Treffer aus der Distanz (77.), der wohl auch noch leicht abgefälscht war, kann diesen Gesamteindruck nicht kaschieren. ran-Note: 4

