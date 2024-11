Sven Mislintat profitiert offenbar von Graf-Freistellung

Der damalige "Head of International Relations and Scouting" Graf trat vor zwei Jahren in die Fußstapfen von Markus Pilawa, welcher zum FC Bayern wechselte und mittlerweile wieder vereinslos ist. Im Laufe seiner Amtszeit soll er unter anderem an den Verpflichtungen von Jadon Sancho und Yan Couto beteiligt gewesen sein.

Der Vertrag des 35-Jährigen, der seit elf Jahren für den BVB tätig war, wäre zum Saisonende offenbar ohnehin ausgelaufen. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge wird der Abgang jetzt intern aufgefangen. Laut "BILD"-Informationen wird Mislintat so noch einflussreicher.