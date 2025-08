+++ 27. Juli, 22:29 Uhr: Verträge enden 2026 - Ricken geht bei Brandt, Süle und Can ins Risiko +++

Bei Borussia Dortmund wächst nun wohl die Zuversicht, Carney Chukwuemeka auch in der Saison 2025/26 im Kader zu haben.

Doch nun könnte es den 27-Jährigen in die Premier League ziehen. Wie "Sky" berichtet, haben sowohl die Wolverhampton Wanderers als auch der AFC Sunderland den Außenverteidiger, der rechts und links zum Einsatz kommen kann, auf der Liste.

+++ 5. August, 08:35 Uhr: Julian Ryerson auf dem Weg in die Premier League? +++

Der offensive Mittelfeldspieler kommt bereits im jungen Alter auf 71 Einsätze in der Premier League. Zuletzt spielte der 20-Jährige leihweise bei Leicester City. Im Sommer kehrte er zu den "Seagulls" zurück.

Demnach bereitet die Borussia bereits ein offizielles Angebot für den Argentinier vor - dieses soll in naher Zukunft bei Brighton eingereicht werden. Gespräche sollen bereits laufen.

Nachdem es etwas länger ruhig bei Borussia Dortmund war, bemühen sich die Schwarz-Gelben nun wohl um einen weiteren Neuzugang. Einem Bericht von "Sky" zufolge zeigt der BVB starkes Interesse an Facundo Buonanotte.

Der 19-jährige Fort ist nur noch bis zum Sommer 2026 vertraglich an die Katalanen gebunden, weshalb dem Bericht nach wohl schon zahlreiche Klubs den Außenverteidiger als mögliches Schnäppchen ins Visier genommen haben sollen. Neben dem BVB werden noch Ligue-1-Aufsteiger Paris FC, Ajax Amsterdam, RCD Mallorca und der AC Mailand als angebliche Interessenten genannt.

United will Sancho loswerden, der keine Rolle unter Ruben Amorim spielt. Informationen der "Bild" zufolge ist der Flügelspieler derzeit sogar vom Teamtraining ausgeschlossen. Neben dem BVB soll auch Juventus Turin die Lage des einstigen Mega-Talents beobachten.

Sancho sei bereit, derartige Einbußen in Kauf zu nehmen, da dem Offensivstar wohl klar sei, dass die nächste Karrierestation ein Erfolg sein muss. Zuletzt konnte er sich nicht durchsetzen, weder in Manchester noch beim FC Chelsea.

Wie die "Bild" nun vermeldet, ist der 25-Jährige bereit, auf einen großen Teil seines Gehalts zu verzichten, um zu den Schwarz-Gelben zu wechseln. Das soll er der Führungsetage in Dortmund auch so gemeldet haben. Zurzeit soll sich das jährliche Sancho-Salär bei Manchester United auf 16 Millionen Euro belaufen.

+++ 31. Juli, 12:55 Uhr: Sancho bereit, Mega-Gehaltseinbußen in Kauf zu nehmen +++

Der 25-Jährige wechselte 2021 für 85 Millionen Euro zu United kehrte im Winter der Saison 2023/24 leihweise zum BVB zurück. In der vergangenen Saison wurde er von United an den FC Chelsea ausgeliehen.

Auch innerhalb der Führungsriege werde ein möglicher Deal besprochen, heißt es. Dabei seien allerdings unterschiedliche Meinungen zutage getreten, so Berger.

Kommt es zum dritten Engagement von Jadon Sancho für Borussia Dortmund ? Wie "Sky"-Reporter Patrick Berger berichtet, stehe der BVB "in Kontakt mit der Spielerseite, auch mit dem Spieler selbst".

Dem BVB droht jedoch Konkurrenz in einem möglichen Bieten um den Belgier: Auch zwei Premier-League -Klubs zeigen laut "Sky" Interesse an Trossard.

Laut "Sky" soll sich die sportliche Führung mit Leandro Trossard beschäftigen. Der Offensivspieler steht beim FC Arsenal unter Vertrag, spielt dort demnach jedoch keine zentrale Rolle in den Planungen mehr.

Nach dem Wechsel von Jobe Bellingham ist es um Borussia Dortmund auf dem Transfermarkt ziemlich ruhig geworden. Einzig Ersatztorwart Patrick Drewes wurde noch geholt. Nun taucht jedoch ein weiterer Name auf der Liste des BVB auf.

Sein Vertrag endet erst 2028, er soll aber an einem BVB-Wechsel interessiert sein. Auch Ethan Nwaneri (Arsenal) ist im Fokus der Schwarz-Gelben, doch der 18-Jährige möchte wohl in London bleiben.

Doch auch ein Offensiv-Talent von Brighton & Hove Albion hat es den Verantwortlichen der Borussen angetan. Facundo Buonanotte ist demnach ebenfalls im Gespräch. Der Argentinier ist 20 Jahre alt und ein offensiver Mittelfeldspieler. In 71 Spielen kommt er in der Premier League auf 13 Torbeteiligungen. Sein Marktwert liegt bei rund 20 Millionen Euro.

In der vergangenen Rückrunde absolvierte Ramaj 19 Spiele für Kopenhagen, er wurde dänischer Meister und Pokalsieger. Stammtorhüter beim BVB ist Gregor Kobel.

Die Dortmunder hatten den 23-Jährigen im Februar von Ajax Amsterdam verpflichtet und sogleich zum FC Kopenhagen transferiert. "Nach der erfolgreichen Leihe in Kopenhagen freuen wir uns, dass er sich beim 1. FC Heidenheim jetzt auch in der Bundesliga beweisen kann", sagte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl.

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund leiht seinen Torhüter Diant Ramaj für ein Jahr an den Liga-Rivalen 1. FC Heidenheim aus. Wie der BVB am Montag bekannt gab, beinhaltet das Geschäft keine Kaufoption.

+++ 27. Juli, 22:29 Uhr: Verträge enden 2026 - Ricken geht bei Brandt, Süle und Can ins Risiko +++

Borussia Dortmund geht mit dem Risiko in die neue Bundesliga-Saison, gleich drei wichtige Akteure im Sommer 2026 ablösefrei verlieren zu können. Die Verträge von Julian Brandt, Emre Can und Niklas Süle enden am 30. Juni 2026.

"Wir werden in dieser Konstellation jetzt erst einmal in die Saison gehen und uns die Entwicklung anschauen. Dann sehen wir im Laufe der Spielzeit, wie die weitere Zukunft aussehen kann", sagte Lars Ricken, Geschäftsführer Sport, im "Kicker" zur Vertragssituation des prominenten Trios.