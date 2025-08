In Europas Top-Ligen läuft das Sommer-Transferfenster. Wir blicken auf die wichtigsten internationalen Transfers und Gerüchte.

+++ 3. August, 15:45 Uhr: Sahin-Rückkehr in die Türkei? +++

Kommt es zu einer Rückkehr von Nuri Sahin in die türkische Süper Lig? Laut Transferinsider Fabrizio Romano steht der Ex-Trainer von Borussia Dortmund bei Besiktas Istanbul ganz oben auf der Wunschliste. Auch die Sportzeitung "Fanatik" hat das Gerücht bereits aufgegriffen und schreibt von einer "Bombe".

Allerdings ist aktuell bei Besiktas nicht einmal ein Trainerposten zu vergeben, so hat der Klub in Ole Gunnar Solskjaer einen Coach.

Aber: Sein Posten wackelt bereits vor Beginn des neuen Ligajahres, ging der Traum des Klubs vom Heimfinale in der Europa League doch noch vor Beginn des Wettbewerbs in die Brüche.

Besiktas scheiterte jüngst in der zweiten Qualifikationsrunde an Schachtar Donezk und muss den Abstieg in die Conference League verkraften.

Sahin war in der Vergangenheit als Spieler und Trainer bei Antalyaspor tätig, zuletzt trainierte er bis Ende Januar 2025 den BVB.