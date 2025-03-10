Aktuelle News, Transfers und Gerüchte zum BVB im Überblick. Welcher Star wechselt? Welcher geht? Alle Informationen zu Borussia Dortmund. Hier findet ihr aktuelle Transfer-News und Gerüchte rund um Borussia Dortmund. Damit verpasst ihr keine wichtigen Nachrichten zum BVB. Ein Überblick zu den Transfergerüchten der Bundesliga und den internationalen Top-Ligen findet ihr ebenfalls auf unserer Seite.

+++ 8. August, 09:54 Uhr: Kovac setzt wohl auf Sabitzer - der will trotz Angeboten bleiben +++ Obwohl Marcel Sabitzer zuletzt immer wieder mal als möglicher Streichkandidat gehandelt wurde, dürfte der Mittelfeldspieler nun doch in Dortmund bleiben. Laut "Bild" spielt der 31-Jährige in den Planungen von Trainer Niko Kovac sogar eine wichtige Rolle. Durch gute Leistungen in der Vorbereitung soll er sich bei Kovac nachhaltig empfohlen haben. In einem persönlichen Gespräch soll der Trainer dem Sportler wohl zusätzlich erläutert haben, welche Pläne er mit ihm verfolge. Aufgrund dieser Wertschätzung dürfte Sabitzer lukrative Angebote aus Saudi-Arabien und Katar abgelehnt haben. Sabitzers Vertrag in Dortmund läuft noch bis 30. Juni 2027.

+++ 7. August, 11:59 Uhr: BVB wird wohl Sebastien Haller los - und muss draufzahlen +++ Der BVB wird offenbar einen Bankdrücker los. Wie die "Bild" berichtet, werden sich Borussia Dortmund und Sebastien Haller auf eine Vertragsauflösung einigen. Der Nationalspieler der Elfenbeinküste wird sich dem Vernehmen nach dem niederländischen Erstligisten FC Utrecht anschließen. An den Eredivisie-Klub war Haller bereits in der vergangenen Rückrunde ausgeliehen. Dafür kassieren die Dortmunder jedoch keine Ablöse, sondern müssen stattdessen draufzahlen: Die "Bild" spricht von einer Abfindung von rund zwei Millionen Euro für Haller, um den Vertrag auflösen zu können.

+++ 6. August, 20:04 Uhr: Sechs Klubs kämpfen um BVB-Transferziel +++ Borussia Dortmund sondiert weiter den Transfermarkt nach weiteren Verstärkungen für den Kader. Dabei soll man sich vereinsintern darauf geeinigt haben, den Fokus auf Fabio Silva zu legen. Der Portugiese ist das Wunschziel der Borussia. Laut einem Bericht der "Bild" muss der BVB nun jedoch enorme Konkurrenz im Poker um den Stürmer fürchten. Demnach sollen neben Dortmund gleich sechs Vereine um die Dienste von Silva kämpfen. Darunter auch Konkurrenten aus der Bundesliga. Das Boulevard-Blatt nennt dabei Villarreal und Real Sociedad aus Spanien, zudem soll mit der AS Rom auch ein italienischer Top-Klub Interesse hinterlegt haben. Aus Deutschland locken den Mann von Wolverhampton wohl direkt drei weitere Vereine: Eintracht Frankfurt, RB Leipzig und der VfB Stuttgart. Die SGE musste im Sommer Hugo Ekitike verkaufen, RB steht vor einem Abgang von Benjamin Sesko und beim VfB ist die Zukunft von Nick Woltemade weiterhin ungewiss. Positiv für Dortmund: Laut "Sky" soll Silva bereits ein Vertrag über fünf Jahre bei der Borussia vorliegen. Demnach soll der Spieler durchaus gewillt sein, zu den Schwarz-Gelben zu wechseln.

+++ 5. August, 19:55 Uhr: Leihe doch möglich? Chelsea wohl mit Zugeständnis bei Chukwuemeka +++ Bei Borussia Dortmund wächst nun wohl die Zuversicht, Carney Chukwuemeka auch in der Saison 2025/26 im Kader zu haben. Wie die "Ruhr Nachrichten" berichten, sollen die Gespräche zwischen dem BVB und Chukwuemekas Klub Chelsea intensiviert werden. Demnach sollen die Londoner zu einem für Dortmund entscheidenden Zugeständnis bereit sein und nun wohl doch über eine Leihe sprechen wollen. Eine feste Verpflichtung des 21 Jahre alten Mittelfeldspielers schlossen die BVB-Bosse zuletzt nämlich aus, während Chelsea nur einen Verkauf als Grundlage für Verhandlungen betrachtete. Nun könnte dem Bericht nach wohl ein Modell mit einer Kaufverpflichtung nach einer bestimmten Anzahl von Einsätzen diskutiert werden. Der zuletzt als Alternativkandidat gehandelte Facundo Buonanotte von Brighton soll hingegen keine Option mehr sein, da die Engländer wohl 45 Millionen Euro für den 20-Jährigen fordern – für Dortmund eine illusorische Summe.

+++ 5. August, 08:35 Uhr: Julian Ryerson auf dem Weg in die Premier League? +++ Seit 2023 spielt Julian Ryerson für Borussia Dortmund. Seither überzeugt der Norweger mit seiner Konstanz und gilt dank seiner kämpferischen Spielweise als Publikumsliebling. Doch nun könnte es den 27-Jährigen in die Premier League ziehen. Wie "Sky" berichtet, haben sowohl die Wolverhampton Wanderers als auch der AFC Sunderland den Außenverteidiger, der rechts und links zum Einsatz kommen kann, auf der Liste. Demnach soll es bereits Kontakt zur Spielerseite gegeben haben. Unklar ist jedoch noch, ob Ryerson den Verein wirklich verlassen würde. Erst im vergangenen Oktober hatte er seinen Vertrag bis 2028 verlängert, kann sich dem Vernehmen nach einen Verbleib auch gut vorstellen. Die Premier League soll allerdings das Traumziel des Spielers sein. Der Marktwert des Verteidigers beträgt laut "transfermarkt.de" rund 20 Millionen Euro.

+++ 4. August, 22:56 Uhr: BVB intensiviert Bemühungen um Buonanotte +++ Nachdem es etwas länger ruhig bei Borussia Dortmund war, bemühen sich die Schwarz-Gelben nun wohl um einen weiteren Neuzugang. Einem Bericht von "Sky" zufolge zeigt der BVB starkes Interesse an Facundo Buonanotte. Demnach bereitet die Borussia bereits ein offizielles Angebot für den Argentinier vor - dieses soll in naher Zukunft bei Brighton eingereicht werden. Gespräche sollen bereits laufen. Der offensive Mittelfeldspieler kommt bereits im jungen Alter auf 71 Einsätze in der Premier League. Zuletzt spielte der 20-Jährige leihweise bei Leicester City. Im Sommer kehrte er zu den "Seagulls" zurück. Ein Transfer könnte für den BVB jedoch schwierig werden: Laut "Sky" buhlen auch weitere Klubs um den Youngster. Demnach sei Buonanotte aber wohl offen nach Dortmund zu wechseln.

+++ 4. August, 06:59 Uhr: Kommen zwei Talente vom FC Barcelona zum BVB? +++ Borussia Dortmund könnte wohl doppelt beim FC Barcelona zuschlagen! Laut einem Bericht von "Mundo Deportivo" soll der Bundesligist nämlich nicht nur Guille Fernandez im Blick haben, sondern neben dem 17-Jährigen auch noch dessen Vereinskollegen Hector Fort. Der 19-jährige Fort ist nur noch bis zum Sommer 2026 vertraglich an die Katalanen gebunden, weshalb dem Bericht nach wohl schon zahlreiche Klubs den Außenverteidiger als mögliches Schnäppchen ins Visier genommen haben sollen. Neben dem BVB werden noch Ligue-1-Aufsteiger Paris FC, Ajax Amsterdam, RCD Mallorca und der AC Mailand als angebliche Interessenten genannt. Zwar wolle sich Fort grundsätzlich bei Barca unter Hansi Flick durchsetzen, wie es im Bericht heißt, allerdings wurde dem Defensivtalent vom deutschen Coach wohl bislang keine sportliche Perspektive für die Zukunft aufgezeigt. Eine finale Entscheidung über die Zukunft von Fort und auch Fernandez soll nach Barcas Rückkehr von der aktuellen Asientour fallen.

+++ 31. Juli, 12:55 Uhr: Sancho bereit, Mega-Gehaltseinbußen in Kauf zu nehmen +++ Nachdem die "Bild" bereits berichtet hat, dass sich der BVB weiter mit Jadon Sancho beschäftigt, macht der Engländer nun einen weiteren Schritt auf die Borussia zu. Wie die "Bild" nun vermeldet, ist der 25-Jährige bereit, auf einen großen Teil seines Gehalts zu verzichten, um zu den Schwarz-Gelben zu wechseln. Das soll er der Führungsetage in Dortmund auch so gemeldet haben. Zurzeit soll sich das jährliche Sancho-Salär bei Manchester United auf 16 Millionen Euro belaufen. Für eine Rückkehr zur Borussia wäre der Edel-Techniker demnach bereit, diese Summe zu halbieren. Damit wäre er im internen Vergleich beim BVB im oberen Mittelfeld, jedoch weit unter Topverdiener Niklas Süle. Dessen Gehalt wird auf 14 Millionen Euro taxiert. Sancho sei bereit, derartige Einbußen in Kauf zu nehmen, da dem Offensivstar wohl klar sei, dass die nächste Karrierestation ein Erfolg sein muss. Zuletzt konnte er sich nicht durchsetzen, weder in Manchester noch beim FC Chelsea. United will Sancho loswerden, der keine Rolle unter Ruben Amorim spielt. Informationen der "Bild" zufolge ist der Flügelspieler derzeit sogar vom Teamtraining ausgeschlossen. Neben dem BVB soll auch Juventus Turin die Lage des einstigen Mega-Talents beobachten.

+++ 30. Juli, 9:59 Uhr: BVB-Bosse wohl uneins wegen Verpflichtung von Jadon Sancho +++ Kommt es zum dritten Engagement von Jadon Sancho für Borussia Dortmund? Wie "Sky"-Reporter Patrick Berger berichtet, stehe der BVB "in Kontakt mit der Spielerseite, auch mit dem Spieler selbst". Auch innerhalb der Führungsriege werde ein möglicher Deal besprochen, heißt es. Dabei seien allerdings unterschiedliche Meinungen zutage getreten, so Berger. Während Sportdirektor Sebastian Kehl einen Transfer befürworte, herrsche bei Trainer Niko Kovac "auch ein bisschen Skepsis vor, berichtete der Insider und beruft sich dabei auf Quellen aus dem Umfeld des Klubs. Ein Argument für eine Verpflichtung sei die vergleichsweise geringe Transfersumme von 18 bis 20 Millionen Euro. Dagegen spreche das Gehalt von Sancho, das bei Manchester United bei etwa 20 Millionen Euro im Jahr liegen soll. Der 25-Jährige wechselte 2021 für 85 Millionen Euro zu United kehrte im Winter der Saison 2023/24 leihweise zum BVB zurück. In der vergangenen Saison wurde er von United an den FC Chelsea ausgeliehen.

+++ 29. Juli, 17:54 Uhr: BVB beobachtet wohl auch Leandro Trossard +++ Nach dem Wechsel von Jobe Bellingham ist es um Borussia Dortmund auf dem Transfermarkt ziemlich ruhig geworden. Einzig Ersatztorwart Patrick Drewes wurde noch geholt. Nun taucht jedoch ein weiterer Name auf der Liste des BVB auf. Laut "Sky" soll sich die sportliche Führung mit Leandro Trossard beschäftigen. Der Offensivspieler steht beim FC Arsenal unter Vertrag, spielt dort demnach jedoch keine zentrale Rolle in den Planungen mehr. Dem Bericht zufolge sind die Gunners einem Verkauf gegenüber nicht abgeneigt. Der Vertrag des 30-Jährigen läuft noch bis 2027 - bei der Borussia könnte er die frei gewordene Lücke von Jamie Gittens füllen. Dem BVB droht jedoch Konkurrenz in einem möglichen Bieten um den Belgier: Auch zwei Premier-League-Klubs zeigen laut "Sky" Interesse an Trossard. Wie viel der FC Arsenal für den linken Flügelspieler fordern würde, ist nicht klar. Sein Marktwert liegt laut "transfermarkt" bei 22 Millionen Euro.

+++ 29. Juli, 07:18 Uhr: Interne Wunschliste von Borussia Dortmund +++ Der Transfersommer von Borussia Dortmund ist noch nicht abgeschlossen. Neben den Zugängen von Mittefeldtalent Jobe Bellingham und Ersatztorwart Patrick Drewes soll noch mindestens ein Nachfolger für den zu Chelsea abgewanderten Jamie Gittens kommen. Laut der "Bild" ist Carney Chukwuemeka weiterhin das Top-Transferziel. Der 21-Jährige vom FC Chelsea überzeugte im vergangenen Halbjahr auf Leihbasis und soll fix kommen. Eine erneute Leihe mit Kaufoption soll das Ziel des BVB sein. Die Londoner wollen ihn lieber jetzt bereits teuer verkaufen. Der Spieler selbst möchte demnach unbedingt nach Dortmund wechseln. Beide Parteien schienen sich zuletzt immer weiter anzunähern. Eine Ablöse über 25 Millionen Euro steht dabei im Raum. Doch auch ein Offensiv-Talent von Brighton & Hove Albion hat es den Verantwortlichen der Borussen angetan. Facundo Buonanotte ist demnach ebenfalls im Gespräch. Der Argentinier ist 20 Jahre alt und ein offensiver Mittelfeldspieler. In 71 Spielen kommt er in der Premier League auf 13 Torbeteiligungen. Sein Marktwert liegt bei rund 20 Millionen Euro. Sein Vertrag endet erst 2028, er soll aber an einem BVB-Wechsel interessiert sein. Auch Ethan Nwaneri (Arsenal) ist im Fokus der Schwarz-Gelben, doch der 18-Jährige möchte wohl in London bleiben.

Borussia Dortmund: Die aktuellsten Transfers