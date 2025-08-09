Anzeige
Borussia Dortmund

BVB: Niko Kovac setzt bei Borussia Dortmund auf "KISS" - Das steckt dahinter

  • Aktualisiert: 09.08.2025
  • 18:39 Uhr
  • SID

Es klingt zärtlich, aber damit hat das Motto von Niko Kovac für die Stars von Borussia Dortmund wenig zu tun.

"KISS - Keep It Simple, Stupid!", daran halte er sich, sagte der Trainer im Interview mit der Welt am Sonntag: "Die Vorgaben, die wir der Mannschaft gegeben haben, waren klar und einfach, sowohl bei eigenem Ballbesitz als auch bei Ballbesitz des Gegners. Und wenn jeder genau weiß, was er zu tun hat, ist es leichter, wieder in die Spur zu kommen."

Das soll es auch vereinfachen, nach der kurzen Pause durch die Klub-WM direkt wieder leistungsfähig zu sein. "Wir dürfen nicht schludern", betonte Kovac, er sei aber "sehr zufrieden, wie ernsthaft die Jungs die Aufgabe angehen. Aber natürlich werden wir auch Teile der Vorbereitung noch in die Saison hineinziehen müssen. Anders geht es nicht."

Dementsprechend rechnet Kovac, der den BVB in der vergangenen Saison aus aussichtsloser Lage heraus noch in die Champions League geführt hat, nicht am ersten Spieltag beim FC St. Pauli (23. August) mit einhundert Prozent. "Wir versuchen mit dem neuen Staff, das Maximum aus der Mannschaft herauszuholen. Dabei sind wir auf einem guten Weg – aber noch längst nicht da, wo wir sein wollen", erklärte er. "Der Körper braucht immer sechs bis acht Wochen, bis das Training Wirkung zeigt. Wir werden also auch noch einige Wochen nach dem Saisonstart brauchen."

Zudem bestätigte Kovac, dass Emre Can sein Kapitän bleibt. "Er hat sich für die Mannschaft aufgeopfert, war bis zu seiner Verletzung uneingeschränkter Stammspieler. Er ist ein guter Kapitän und ein vorbildlicher Leader", sagte er.

