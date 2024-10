+++ Update, 8. Oktober, 07:28 Uhr: Heftige Basler-Kritik an BVB-Kapitän Emre Can +++

Basler stellt gerade mit Blick auf die Pleite in Berlin die Mentalitätsfrage: "Gerade in diesen Spielen brauchst du Mentalitätsspieler. Und die hat Borussia Dortmund nicht. Und da können wir diskutieren, wie wir wollen. Ein Emre Can ist kein Kapitän."

""Wenn du dann nach Berlin fährst und denkst, naja, irgendwie geht es schon und hast so eine Primadonna auf dem Platz herumrennen, die die Kapitänsbinde spazieren trägt, wie Emre Can, dann hat irgendeiner den Schuss nicht gehört", legte Basler gegen den Mittelfeldspieler des BVB nach.

"Herr Can muss sich wirklich mal ernsthafte Gedanken machen, ob er noch beim richtigen Sport ist", sagte Ex-Bundesliga-Star Mario Basler in seinem Podcast "Basler ballert" über den 30-Jährigen.

Auch bei den Fans in den sozialen Netzwerken kamen die Aussagen des Schlussmannes nicht gut an. "Wie kann ein Gregor Kobel im Interview sagen, dass man ein gutes Spiel gemacht hat? Das ist beängstigend!", lautete eine von vielen entsetzten Reaktionen.

Eine Aussage, mit der "Sky"-Experte Didi Hamann absolut gar nichts anfangen konnte: "Ich weiß nicht, was schlimmer war. Das Spiel oder das, was Kobel gesagt hat." Und weiter: "Sie haben gegen eine Mannschaft gespielt, die letztes Jahr fast abgestiegen wäre", monierte er die geringe Selbstkritik.

Es ist bereits seine siebte Verletzung in nicht einmal zwei Jahren beim BVB, auch aufgrund seiner Verletzungsanfälligkeit konnte sich Duranville bislang nicht in der Dortmunder Startelf festspielen .

Beim 7:1-Schützenfest von Borussia Dortmund am zweiten Spieltag der Champions League gegen Celtic Glasgow musste der Bundesligist einen personellen Rückschlag hinnehmen. Karim Adeyemi, der an vier Treffern beteiligt war und drei selbst erzielte, verletzte sich kurz nach der Pause.

Die Entscheidung, weiterhin für Schwarzgelb auflaufen zu wollen, fiel ihm anscheinend nicht schwer: "Es fühlt sich ehrlich gesagt noch immer so an wie am ersten Tag. Ich bin nach wie vor stolz und demütig, Teil dieses Vereins zu sein." Am Samstagnachmittag trifft Ryerson mit dem BVB auf seinen Ex-Klub ( ab 15:30 Uhr im ran-Liveticker ).

Seit dieser Saison findet die Königsklasse im deutlich modifizierten Modus statt. Anstelle der Gruppenphase duelliert sich nun jede der mittlerweile 36 Mannschaften mit jeweils acht anderen Teams um die besten Plätze in einer neuartigen Ligaphase . Die größere Spieleanzahl resultiert in höheren TV- und Werbeeinnahmen.

Die übersetzte BVB-Botschaft: "Euch ist der Sport egal - es geht euch nur ums Geld". Ein solcher Banner kam am Dienstagabend nicht zum ersten Mal zum Einsatz. In der Vergangenheit warfen die Borussen etwa auch gebastelte Goldbarren oder Falschgeld aufs Spielfeld.

Larsson hat sich inzwischen zu einem unverzichtbaren Element in der Startelf von Trainer Dino Toppmöller entwickelt, was auch der Konkurrenz nicht verborgen geblieben sein dürfte.

+++ Update, 25. September, 13:40 Uhr: Nuri Sahin stellt BVB-Mentalität nicht infrage +++

Auf der Pressekonferenz vor dem Duell mit dem VfL Bochum (am Freitagabend ab 20:30 Uhr im Liveticker) hat sich Nuri Sahin am Donnerstag nach der 1:5-Klatsche in Stuttgart zu der gezeigten Leistung geäußert und auf die Partie gegen den Ruhrpott-Nachbarn geblickt.

"Es ist passiert, aber wir blicken jetzt voraus. Wir brauchen nichts schönreden. Wir haben alle Situationen ganz klar angesprochen und analysiert. Nichts hat am Wochenende bei uns gestimmt", so der Coach, der sich auch selbst in die Pflicht nahm: "Von uns als Trainern bis hin zu den Einwechselspielern, waren wir nicht da. Auch ich war nicht in Bestform. Jetzt in Details zu gehen wäre aber nicht richtig."

Im Hinblick auf das Personal konnte Sahin bei den Außenverteidigern Julian Ryerson und Ramy Bensebaini, die in den vergangenen Tagen eine Erkältung mit sich herumgeschleppt haben, Entwarnung geben. Auch Gio Reyna sei "auf einem guten Weg".

Im Duell mit dem Kellerkind erwarte der 36-Jährige eine Reaktion seines Teams. "Es ist nicht so, dass wir nach einer Niederlage wieder alles kaputtmachen und neu aufbauen. Wir wussten, dass es irgendwann auch Rückschläge geben wird. Der Wind weht natürlich anders, wenn du verlierst. Da müssen wir jetzt standhaft sein und unsere Lehren daraus ziehen."

Naturgemäß wurde auch die Frage nach der Mentalität gestellt: "Ich habe eine sehr selbstkritische Reaktion gesehen von den Spielern, sofort auch in Stuttgart in der Kabine. Wir sitzen alle in demselben Boot. Es wäre fatal, dass ich jetzt als Trainer sage: 'Die Jungs haben ein Mentalitätsproblem.' Wir gewinnen und wir verlieren zusammen." Trotzdem betonte er: "Die Wahrheit liegt immer auf dem Platz. Da müssen wir zeigen, dass wir uns entwickeln."