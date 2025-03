Viel entscheidender war aber, was er danach zu sagen hatte: "Ich weiß auch nicht, was ich noch sagen soll. Ich kann es mir nicht erklären, ich weiß die Lösung auch nicht." Eines sei aber klar: "Wir sind keine Topmannschaft. Wenn wir so weitermachen, wird es eine ganz schlimme Saison."

"Es ist verständlich, dass sie so durchdrehen", sagte der Defensivspieler bei "Sky" über die Fans, die die Mannschaft gnadenlos ausgepfiffen hatten. Die Südtribüne schickte die Spieler sogar weg. "Der Auftritt war schrecklich", so Can weiter.

Borussia Dortmund schlittert gegen den FC Augsburg in den nächsten Tiefpunkt. Die Zukunft des BVB hängt am seidenen Faden. Ein Kommentar.

Hinzu kommt ein Hans-Joachim Watzke, der nach außen gern mal so tut, als sei es gar nicht so schlimm, wenn sein Klub mal die Champions League verpasse. Dann mache man eben zwei, drei Transfers und alles sei wieder gut. Aber genau das ist die realitätsferne Verharmlosung, die den Dortmundern schon seit Jahren schadet.

Es ist müßig, die immergleichen Debatten zu führen. Allen, die Dortmund in den letzten Jahren beobachtet haben, ist klar, dass die Hauptprobleme in den Führungspositionen sitzen. Die Geschichten rund um Sven Mislintat, die Verlängerung von Sebastian Kehl trotz großer Kritik oder auch die Rolle von Matthias Sammer sind gute Beispiele für die Uneinigkeit, die beim BVB herrscht.

BVB bald wieder vor der Trainerfrage?

In Dortmund wusste man, wen man da holt. Es war der Versuch, das Team rigoroser anzupacken und so vielleicht doch nochmal etwas bei den Spielern zu wecken, was verloren schien. Doch schon nach wenigen Wochen lässt sich konstatieren, dass auch Kovac keinen Zugang zu diesem Kader findet.

Ihm kann man das kaum vorwerfen. Dem BVB hingegen auf mehreren Ebenen schon. Die Frage ist nur: Zieht man es jetzt weiterhin durch und hofft auf ein Wunder? Oder glaubt man überhaupt, dass es irgendeinen Trainer auf diesem Planeten gibt, der in der Lage ist, mit diesen Spielern auch nur in die Nähe der Mindestziele zu kommen?

Am Mittwochabend gibt es die vermutlich letzte Chance, dieser Saison nochmal einen Kickstart zu verpassen. Das wäre die optimistische Deutung vor dem Rückspiel in Lille. Die etwas realistischere Deutung ist, dass der BVB unter einem riesigen Druck stehen wird.

Scheidet man aus der Champions League aus, ist die Saison fast schon gelaufen. Dann muss eine Grundsatzentscheidung getroffen werden: Lässt man die Spielzeit einfach so austrudeln und überlässt den eigentlich als eine Art Feuerwehrmann geholten Kovac den kommenden Transfersommer in Zusammenarbeit mit der sportlichen Leitung? Oder gibt es bald den nächsten Trainerwechsel in Dortmund? Einen echten und spürbaren Effekt gab es kaum und selbst wenn, wäre er schon jetzt wieder verpufft.

Die Zukunft hängt am seidenen Faden. Auch wenn Watzke das nicht wahr haben möchte: Mit zwei, drei Transfers wird sich der Berg an Problemen nicht lösen lassen. Dortmund ist längst über den Punkt hinaus, an dem kleine Kniffe ausreichen könnten. Und so muss das düstere Fazit nach dem 0:1 gegen Augsburg lauten: Es war nicht nur der Tiefpunkt, es war ein weiterer vorläufiger Tiefpunkt. Immer mit viel Potenzial nach unten.