Deniz Undav: Aus Geldnot aß er früher wochenlang Krautsalat und Toast

Stuttgarts Torjäger Deniz Undav ist aufgrund seiner Topleistungen für den VfB auf dem Weg in die Nationalmannschaft. In der Vergangenheit musste er aber sehr harte Zeiten überstehen.

Mit 14 Toren und fünf Vorlagen bei 20 Pflichtspiel-Einsätzen ist Deniz Undav bislang eine der Entdeckungen der bisherigen Saison 2023/24.

Berichten zufolge hat der Stürmer des VfB Stuttgart daher beste Chancen, bei den Länderspielen im März erstmals im Kreis der deutschen Nationalmannschaft mit dabei zu sein.

So erfolgreiche Zeiten hatte Undav in seinem Leben jedoch nicht immer. Der 27-Jährige hatte in der Vergangenheit auch schon mit Geldnot zu kämpfen.

"Wenn ich mal draußen mit Mannschaftskollegen gegessen habe, tat das schon weh im Geldbeutel. Aber ich wollte nicht immer absagen", erklärte Undav, der daher in Sachen Ernährung Einbußen hinnahm, der "Sportbild".

"Ab der zweiten oder dritten Woche gab es dann häufig nur noch Toast und Krautsalat und ab und zu Mayonnaise, wenn ich einen guten Monat hatte. Davon habe ich mich teilweise zwei Wochen ernährt", sagte das frühere Nachwuchstalent von Werder Bremen.