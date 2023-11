Anzeige

Der DFB verliert laut einem Bericht wohl das 21 Jahre alte Stürmertalent Eren Dinkci an den türkischen Verband.

Der frühere deutsche U20-Nationalspieler Eren Dinkci hat wohl dem DFB den Rücken gekehrt.

Wie die türkische Zeitung "Sabah" berichtet, soll sich der Stürmer, der aktuell von Werder Bremen an Bundesliga-Aufsteiger Heidenheim verliehen ist, für eine Nationalmannschaftskarriere für die Türkei entschieden haben.

Dinkci, mit fünf Treffern eine der Entdeckungen der Saison und zusammen mit Tim Kleindienst und Jan-Niklas Beste der bislang erfolgreichste Heidenheimer Bundesliga-Torschütze , ist gebürtiger Bremer mit türkischen Wurzeln.

In der U19-Nationalmannschaft spielte er bereits für die Türkei, in der U20 für Deutschland (drei Einsätze). Nun sieht der 1,88 Meter große Dinkci seine Zukunft auf Nationalmannschaftsebene wohl in der Türkei.