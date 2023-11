Kenan Kocak: Ich werde nicht vor Ort sein, weil ich meinen Söhnen versprochen habe, mit ihnen etwas zu unternehmen. Trotzdem ist es natürlich für mich ein besonderes Spiel. Ich habe mich freiwillig entschieden, zusammen mit Stefan Kuntz aufzuhören. Zu dem Zeitpunkt waren wir in der Nations League aufgestiegen und in der EM-Qualifikation punktgleich mit Kroatien auf einem guten Weg. Und parallel dazu haben wir einen Umbruch eingeleitet, das Durchschnittsalter betrug bei uns zuletzt 23,7 Jahre. Daher sind wir sehr stolz auf die von uns geleistete Arbeit.

Andererseits, weil der EM-Halbfinalist von 2008 über eine der stärksten Mannschaft seit einigen Jahren verfügt und sich in der schweren Gruppe mit Kroatien vorzeitig für die Endrunde in Deutschland qualifiziert hat.

Kocak: Die Türkei hat eine qualitativ sehr gute Mannschaft. Und auch von der Altersstruktur her eine gute Basis, um auch die nächsten Schritte in den kommenden Jahren gehen zu können. Natürlich ist das immer davon abhängig, wie die Spieler bei ihren Vereinen performen, das ist nicht immer einfach vorherzusehen. Aber es gibt viele hervorragende Spieler.

ran: Özil entschied sich damals für die DFB-Auswahl, lebt aber inzwischen schon seit längerem in der Türkei. Schlagen generell bei den Deutsch-Türken auf dem Platz und auf der Tribüne zwei Herzen in einer Brust?

Kocak: Natürlich ist das für uns ein ganz besonderes Spiel. Auch fußballerisch, schließlich gehört Deutschland seit Jahrzehnten zu den weltbesten Mannschaften. Hinzu kommt, dass viele Spieler wie Kaan Ayhan oder Salih Özcan von Borussia Dortmund ihre Wurzeln in Deutschland haben. Deswegen hat diese Partie natürlich eine hohe Bedeutung für die türkische Community. Man muss aber festhalten, dass das wichtigere Spiel für die Türkei danach gegen Wales kommt, wo es in der EM-Qualifikation noch um den Gruppensieg geht.

ran: Ilkay Gündogan ist wie Özil und Ayhan in Gelsenkirchen geboren und hat sich für Deutschland entschieden, ist jetzt sogar Kapitän. Welche Rolle spielt er und welche Rolle kann er mit Blick auf die Heim-EM spielen?

Kocak: Da müssen sie sich ja nur das Starensemble von Manchester City anschauen, in dem sich Ilkay in den letzten Jahren durchgesetzt hat und am Ende sogar Spielführer war. Er ist ein sehr, sehr wichtiger Spieler, der in den letzten Jahren auf europäischen Topniveau gespielt und geliefert hat. Ihm gebührt gerade nach dem Triple-Gewinn ein besonderer Respekt und für mich ist er völlig zu Recht Kapitän der deutschen Nationalmannschaft. Ilkay ist für jedes Team eine Bereicherung, wegen seiner Klasse auf dem Platz, aber auch wegen seiner sozialen Kompetenz außerhalb des Platzes.

ran: Als langjähriger Trainer im deutschen Profi-Fußball kennen Sie sich auch hierzulande bestens aus. Wo sehen Sie die DFB-Auswahl nach dem blamablen Vorrunden-Aus in Katar und der Abwärtsentwicklung danach unter Hansi Flick?

Kocak: Nach dem frühen Ausscheiden war die Enttäuschung sicherlich sehr groß. Dennoch sollte man aufhören mit der Schwarzmalerei, sondern positiv und offensiv an die Sache herangehen. Die deutsche Nationalelf ist eine gute Mannschaft und hat auch sehr gute Nachwuchsteams. Zudem hat sie mit Julian Nagelsmann jetzt auch noch einen Spitzentrainer bekommen. Deswegen sollte man sich auch auf die EM freuen.

ran: Sie kennen Julian Nagelsmann sehr gut, sie haben zusammen den Fußball-Lehrer-Lehrgang absolviert. Ist er trotz seines relativ jungen Alters der richtige Mann als Bundestrainer?

Kocak: Jule hat in den letzten Jahren bewiesen, dass er ein fantastischer Trainer ist und eine sehr, sehr große Zukunft vor sich hat. Die Erfolge sprechen auch für ihn. Wobei auch ich sehr überrascht war wie alle anderen auch, dass er diesen Posten übernommen hat, weil ich eher davon ausgegangen bin, dass er bei einem Verein im europäischen Spitzenfußball unterkommt. Und er hat ja auch die Angebote gehabt.