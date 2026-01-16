Eintracht Frankfurt mutiert trotz bester Rahmenbedingungen zur Schießbude der Bundesliga und droht den Europacup zu verpassen, so dass die Kritik im unruhigen Umfeld wächst. Trainer Dino Toppmöller muss daher rasch den Turnaround schaffen. Ein Kommentar. Von Martin Volkmar Vor einer Woche herrschte noch Hochstimmung bei Eintracht Frankfurt. Da gab der sichtlich stolze Vorstandschef Axel Hellmann zusammen mit Deutsche-Bank-Boss Christian Sewing kurz vor Anpfiff der Partie gegen Borussia Dortmund einen neuen Megadeal bekannt. Mehr als 100 Millionen Euro bekommen die Hessen bis 2035 vom größten Kreditinstitut Deutschlands für das Namenspatronat des Stadions. Laut Hellmann der "wirtschaftlich und werthaltig bedeutendste Vertrag, den wir in der Geschichte des Vereins bislang abgeschlossen haben". Neue Entwicklungen im Fall Stefan Kuntz Mit dem Rekordvertrag etabliert sich der einstige Chaos-Klub, der Ende des Jahrtausends nur haarscharf an der Insolvenz vorbeischrammte, wirtschaftlich als Nummer drei hinter dem FC Bayern München und Dortmund. Finanziell ist der schlafende Riese endgültig erwacht.

Eintracht Frankfurt: Der verlorene Europapokal-Glanz Doch sportlich hat der Vorjahresdritte die Hinrunde verpennt und hinkt dem Herbstmeister und seinem ersten Verfolger weit hinterher – obwohl er alle Voraussetzungen hätte, den beiden Bundesliga-Platzhirschen sehr viel näher auf die Pelle zu rücken. Das fünfte Mal in Folge spielt die Mannschaft in dieser Saison international, das dritte Mal davon in der lukrativen Champions League, wo allein in dieser Spielzeit bisher fast 50 Millionen Euro eingenommen wurden.

Durch die Etablierung als Bundesliga-Topteam und vor allem durch den Europa-League-Triumph 2022 hat der Traditionsklub auch international für Aufmerksamkeit gesorgt und seine Fanbase weit über den schon immer sehr starken Support in der Rhein-Main-Region hinaus vergrößert. Zudem ist die SGE mit 155.000 Mitgliedern der neuntgrößte Verein der Welt. Auf dem Platz allerdings lief das Team von Dino Toppmöller in dieser Saison meist der Musik hinterher - und exemplarisch dafür stehen die beiden Partien nach der Jubel-Pressekonferenz von Hellmann und Sewing.

Bundesliga: Eintracht Frankfurt ist die Schießbude der Liga Zunächst vergaben die Gastgeber beim 3:3 gegen Borussia Dortmund durch ein Gegentor in der 96. Minute den eigentlich schon perfekten Sieg, dann unterlagen sie beim VfB Stuttgart durch einen Gegentreffer in der 87. Minute mit 2:3. Sportchef Markus Krösche schimpfte ungeachtet des gebotenen Spektakels danach von "Fehlern wie in der C-Jugend" und der "Feverpit’ch"-Newsletter verspottete das Team als "FDP der Bundesliga: Jede gute Phase mündet unweigerlich im nächsten Desaster". Die bescheidene Bilanz der Frankfurter gegen die fünf besten Mannschaften der Liga steht bei einem mickrigen Punkt und 6:18 Toren. Die Gegentreffer sind ohnehin das große Manko und eine wesentliche Ursache dafür, dass die Eintracht in der Champions-League-Vorrunde als 30. so gut wie ausgeschieden ist und in der Bundesliga als Tabellensiebter mit schon sechs Zählern Rückstand auf Rang vier die Enttäuschung der Hinrunde war. Nach Ebnoutalib-Schock: Legt die SGE nochmal nach? Die sechs kassierten Treffer in den Spielen gegen den BVB und in Stuttgart reihen sich nahtlos in die Horror-Torbilanz von 35:36 nach 17 Spielen, womit die Mannschaft um Kapitän und DFB-Verteidiger Robin Koch aktuell eine der "Schießbuden der Liga" ist – nur Schlusslicht 1. FC Heidenheim (38) und der Tabellenelfte VfL Wolfsburg (37) haben mehr hinnehmen müssen. Hauptgrund ist natürlich die wackelige und oft unorganisierte Defensive, in der der hochtalentierte Keeper Kaua Santos auch nach seiner Rückkehr nach anfänglicher Degradierung ein großer Unsicherheitsfaktor bleibt. Hinzu kommt ein unglaubliches Verletzungspech, so dass nach den langfristigen Verletzungen von Jonathan Burkardt und Michy Batsuhayi nun in Neuzugang Younes Ebnoutalib auch der dritte Mittelstürmer ausfällt.

Eintracht Frankfurt: Kritik an Toppmöller wächst So drückt hinten und vorne der Schuh und Trainer Toppmöller musste sich schon vor dem Dortmund-Spiel heftige öffentliche Kritik von Vorstandsboss Hellmann gefallen lassen. Er vermisse "den Eintracht-Stil", monierte dieser in der Winterpause. Man habe "einen der teuersten und talentiertesten Kader der Geschichte, aber wir bringen die PS nicht auf die Straße". Viel deutlicher könnte man die Unzufriedenheit mit der Arbeit von Toppmöller, der schon nach Platz sechs in seinem ersten Jahr vor dem Aus gestanden haben soll, nicht artikulieren. Doch Hellmann attackierte auch seinen Vorstandskollegen Krösche mit der Aussage, man habe "auf der Kaderseite nicht nur Volltreffer gelandet". Es ist vermutlich der Fluch der guten Tat, nachdem der als "Transfer-Meister" gefeierte Krösche in den vergangenen Jahren überall nur Lob für seine herausragenden Personalentscheidungen erhielt und so lukrative wie schmerzhafte Abgänge wie den von Torjäger Omar Marmoush immer herausragend mit Neuzugängen kompensieren konnte.

