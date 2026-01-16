- Anzeige -
Hamburger SV: Anzeige zurückgezogen - Stefan Kuntz reagiert auf die Vorwürfe

  • Aktualisiert: 17.01.2026
  • 22:55 Uhr
  • ran.de

Im Zuge der Vorwürfe erstattet der ehemalige HSV-Sportvorstand Stefan Kuntz Anzeige, zieht diese aber wieder zurück.

Neuigkeiten im Fall Stefan Kuntz. Der ehemalige Sportvorstand des Hamburger SV hat eine im Zuge der Trennung vom Hamburger SV gestellte Anzeige gegen unbekannt zurückgezogen, das bestätigte die Staatsanwaltschaft Hamburg dem "Spiegel". Zuvor berichtete bereits die "Hamburger Morgenpost".

Zum Jahreswechsel hatten der HSV und Kuntz überraschend eine einvernehmliche Trennung verkündet.

HSV: Kuntz zieht Anzeige zurück

Dem "Spiegel" zufolge stellten sich nun zwei Dinge heraus. Zum einen ging besagte Anzeige tatsächlich am 12. Dezember 2025 ein, diese wurde allerdings erst nach einiger Zeit im System der Behörden eingetragen – und konnte dementsprechend erst jetzt bestätigt werden.

Dazu kommt: Jene Kanzlei, die die Anzeige im Namen von Kuntz erstattet hatte, zog diese am 8. Januar zurück, kurz bevor die Vorwürfe gegen ihren Klienten öffentlich wurden.

Ermittelt wird allerdings auch weiterhin, ist die Behörde doch verpflichtet, den Sachverhalt zu prüfen.

Vorwürfe laut HSV-Bossen glaubhaft

Kuntz reichte die Anzeige wenige Tage nach Beginn der internen HSV-Untersuchungen Anfang Dezember ein.

Der Aufsichtsrat des Bundesligisten nannte die Vorwürfe der Mitarbeiterinnen unlängst glaubhaft und sprach von einem "schwerwiegenden Fehlverhalten". Kuntz selbst hatte alle Anschuldigungen "entschieden zurückgewiesen".

