Im Zuge der Vorwürfe erstattet der ehemalige HSV-Sportvorstand Stefan Kuntz Anzeige, zieht diese aber wieder zurück. Neuigkeiten im Fall Stefan Kuntz. Der ehemalige Sportvorstand des Hamburger SV hat eine im Zuge der Trennung vom Hamburger SV gestellte Anzeige gegen unbekannt zurückgezogen, das bestätigte die Staatsanwaltschaft Hamburg dem "Spiegel". Zuvor berichtete bereits die "Hamburger Morgenpost". Zum Jahreswechsel hatten der HSV und Kuntz überraschend eine einvernehmliche Trennung verkündet.

- Anzeige -

- Anzeige -

- Anzeige -

- Anzeige -

HSV: Kuntz zieht Anzeige zurück Dem "Spiegel" zufolge stellten sich nun zwei Dinge heraus. Zum einen ging besagte Anzeige tatsächlich am 12. Dezember 2025 ein, diese wurde allerdings erst nach einiger Zeit im System der Behörden eingetragen – und konnte dementsprechend erst jetzt bestätigt werden. Dazu kommt: Jene Kanzlei, die die Anzeige im Namen von Kuntz erstattet hatte, zog diese am 8. Januar zurück, kurz bevor die Vorwürfe gegen ihren Klienten öffentlich wurden. Ermittelt wird allerdings auch weiterhin, ist die Behörde doch verpflichtet, den Sachverhalt zu prüfen.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen