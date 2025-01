Frankfurt-Stürmer Omar Marmoush steht kurz vor einem Wechsel zu Manchester City. Wie ist der aktuelle Stand?

Omar Marmoush ist aktuell die heißeste Personalie bei der Frankfurter Eintracht. Dass Manchester City den ägyptischen Stürmer verpflichten will, ist bekannt. Und der mögliche Deal rückt immer näher.

Im Ablösepoker um den Angreifer verhandeln beide Parteien intensiv. Laut "Bild" und "kicker" bestand am Donnerstagabend noch keine Einigungen.

Diese soll nach Informationen von "Sky" am Freitagmittag aber erreicht worden sein. So soll der englische Meister 75 Millionen Euro fix und weitere fünf Millionen Euro an Boni für den Ägypter zahlen.