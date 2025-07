Der Niederländer setzte in seiner Startelf vorwiegend auf Spieler aus der zweiten Reihe, dennoch standen auch prominente Akteure wie Arthur, Jonas Hofmann, Amine Adli und Victor Boniface in der Anfangsformation.

Was für eine Klatsche für Bayer Leverkusen ! Beim Debüt von Trainer Erik ten Hag verlor der deutsche Vizemeister sein erstes Spiel der Sommervorbereitung gegen die U20-Mannschaft von Flamengo in Rio de Janeiro mit 1:5.

Bayer Leverkusen: Werkself auf Brasilien-Tour

Nach gut einer Stunde brachte ten Hag dann einen Großteil der künftigen Stammspieler, doch mehr als der Ehrentreffer durch den 17-jährigen Montrell Culbreath sprang nicht heraus. In der Schlussphase traf der eingewechselte Patrik Schick die Latte.

Leverkusen ist seit Montag im Rahmen eines zehntägigen Trainingslagers in Brasilien unterwegs. Nach der Rückkehr in die Heimat steht am 27. Juli ein Testspiel gegen den VfL Bochum auf dem Programm.