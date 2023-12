Für Herrmann sind Forderungen wie ein Pfefferspray-Verbot hingegen nur ein Mittel, um "von den eigenen Problemen abzulenken", sagte der CSU-Politiker mit Blick auf die Fanverbände. Allerdings sprach er sich dafür aus, die Verantwortung für die Sicherheit in Stadien wieder vermehrt auf die Vereine umzulegen.

Das Verbot von Pfefferspray in Stadien sei eine Möglichkeit zur Deeskalation. Zudem forderte Wiebe eine bundesweite Kennzeichnungspflicht von Polizisten und eine unabhängige Beschwerdestelle bei der Polizei auf Bundesebene.

Zuvor hatte sich der Dachverband der Fanhilfen in Deutschland besorgt über die angebliche Zunahme von gewalttätigen Einsätzen der Polizei gezeigt. Es gebe eine "höchst bedenkliche Entwicklung", sagte Oliver Wiebe. Es habe alleine in dieser Saison 16 Einsätze der Polizei gegeben, die aus Sicht der Fanhilfe "bewusst eskaliert" wurden.

Einsätze mit Pfefferspray seien ohnehin "die absolute Ausnahme", sagte Herrmann dem "Bayerischen Rundfunk". Sollte es aber keine Alternative geben, um Gewalttäter "zur Vernunft zu bringen", seien sie "auf jeden Fall besser, als wenn in besonders brutalen Situationen die Schusswaffe eingesetzt werde".

Vor dem Hintergrund der zuletzt wieder gestiegenen Zahl an Ausschreitungen in deutschen Fußballstadien hat sich Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) gegen ein generelles Verbot der Nutzung von Pfefferspray durch die Polizei ausgesprochen.

Diese müssten dann aus eigener Tasche eine erforderliche Zahl an Ordner bezahlen. Sein Ziel sei es, "so wenig wie möglich Polizei dann noch zusätzlich dazuhaben", so Herrmann. Im öffentlichen Raum sei die Sicherheit bei großen Spielen aber natürlich Aufgabe der Polizei.