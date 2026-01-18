- Anzeige -
FC Augsburg: Kristijan Jakic sorgt für irre Szene - FCA-Star verletzt sich auf der Treppe

  • Aktualisiert: 18.01.2026
  • 19:44 Uhr
  • ran.de/SID

Augsburg-Star Kristijan Jakic wird der Weg von der Kabine auf den Rasen zum Verhängnis. Der Kroate verletzt sich auf der Treppe und muss vor Wiederanpfiff ausgewechselt werden.

Was für eine irre - und für Augsburg-Profi Kristijan Jakic vor allem ärgerliche - Szene. Während sich die Augsburger und Freiburger (2:2) gegen Ende der Halbzeit zurück auf die Rasenfläche bewegten, fehlte einer der Fuggerstädter.

Die Regie fing daraufhin ein Bild von der vom Kabinen-Trakt zum Feld führende Treppe ein, welches Jakic und einen FCA-Betreuer zeigte. Schnell wurde klar, dass sich der Kroate irgendwie auf der Treppe verletzt haben musste.

FC Augsburg: Unglücksrabe Kristijan Jakic verletzt ausgewechselt

Und tatsächlich: Der vierte Offizielle hob die Tafel hoch und signalisierte, dass Elvis Rexhbecaj für Jakic ins Spiel kommen wird.

Der leicht humpelnde FCA-Profi machte sich hingegen auf den Rückweg in die Kabine, wo möglicherweise weitere Untersuchungen anstehen.

Wie die Regie kurz darauf einfing, war Jakic nicht etwa gestürzt, sondern hatte sich vielmehr vertreten und dann offenbar einen Schmerz im Bein verspürt. Vieles deutet folgerichtig auf eine muskuläre Geschichte hin.

Es sind Bilder, die man zwar so wohl auch noch nicht gesehen hat, für den Abstiegskampf aber trotzdem typisch sind. Nach dem Motto: Wenn man schon kein Glück hat, kommt auch noch Pech hinzu.

FC Augsburg verspielt 2:0-Führung und verpasst Befreiungsschlag

Der FC Augsburg hat die Patzer seiner Konkurrenten im Tabellenkeller der Fußball-Bundesliga nicht genutzt. Die Mannschaft von Trainer Manuel Baum gab beim 2:2 (0:0) gegen den SC Freiburg eine Zwei-Tore-Führung aus der Hand und verpasste es, sich etwas Luft zu verschaffen.

Als Tabellen-15. hat der FCA weiter nur drei Punkte Vorsprung auf den 1. FC Heidenheim, der den Relegationsplatz belegt. Seit dem 2:0 gegen Bayer Leverkusen Anfang Dezember hat Augsburg nicht mehr gewonnen, Freiburg hält als Achter den Kontakt zu den internationalen Plätzen.

Bundesliga: "Frankfurt verkörpert" - Fans verabschieden Toppmöller

Nach einer trostlosen ersten Halbzeit mit nur wenigen Höhepunkten sorgte Augsburg unmittelbar nach der Pause mit einem Doppelschlag für die Führung. Zunächst traf Alexis Claude-Maurice (47.), dann erhöhte Elvis Rexhbecaj (49.).

Yuito Suzuki (60.) und Igor Matanovic (62.) sorgten mit zwei ebenso schnellen Toren für den Ausgleich der Freiburger.

