Meisterfeier des FC Bayern: Die Party am Marienplatz im Livestream auf Joyn - So lief die Party

Der FC Bayern München ist wieder Deutscher Meister - bei den Damen und den Herren. Um die Titel gebührend zu feiern, die Damen holten zudem den Pokal, gab es am Sonntagnachmittag wieder eine Party auf dem Rathausbalkon und dem Münchner Marienplatz.

Der FC Bayern München ist zum 34. Mal Deutscher Meister. So lief die Party auf dem Münchner Rathausbalkon.

Nach einer kurzen Stichelei ob des Ibiza-Trips verkündet Müller, am Lagerfeuer auf Ibiza hätte sich der Song "Follow me" als Favorit herauskristallisiert und sei sich nun von Harry Kane gewünscht worden.

Die besten Bilder der Bayern-Meisterfeier Für Harry Kane ist es der erste Titel. Die Schale lässt der Stürmer in jedem Fall nicht los.

Die besten Bilder der Bayern-Meisterfeier Sportvorstand Max Eberl und Ehefrau Natascha Fruscella kommen als erste am Rathaus an.

Die besten Bilder der Bayern-Meisterfeier Die Männer des FC Bayern sind Deutscher Meister, die Damen haben sogar das Double geholt. Grund genug, um am Marienplatz in München mit den Fans zu feiern. ran zeigt die besten Bilder.

Zuerst werden die Spielerinnen des FC Bayern auf dem Rathausbalkon begrüßt, in der Folge werden die Männer von Stadionsprecher Stephan Lehmann einzeln aufgerufen.

Am Samstagabend hat der FC Bayern die Erfolge der Herren und Damen übrigens schon in einer privaten Feier zelebriert. Im Zenith wurde im Münchner Norden wild gefeiert.

+++ 14:15 Uhr: So lief die Feier am Samstagabend +++

"Was ja auch daran liegt, dass wir dann etwas zu feiern hatten. Sonst habt ihr uns ja nicht reingelassen“, witzelt das Urgestein.

Oberbürgermeister Dieter Reiter würdigt selbstverständlich die Mannschaften, vor allem aber auch Thomas Müller. Dieser tritt ebenfalls an das Mikrofon und bedankt sich bei den Anwesenden für die vielen Einladungen in seiner Karriere.

Nicht fehlen darf dabei der Kakadu, den die Bayern bei ihrer ersten Meisterfeier in einem Münchner Nobelrestaurant mitgehen ließen.

Die Frauen des FC Bayern sind schon seit einiger Zeit im Rathaus, nun sind auch die Männer angekommen. Die Meisterschale hält Stürmerstar Harry Kane in den Händen, Thomas Müller den berühmt gewordenen Kakadu. Alle Spieler sind selbstverständlich in Tracht gekleidet.

+++ 13:10 Uhr: Andrang führt zu Verkehrschaos +++

Auf dem Münchner Marienplatz sind am Sonntagnachmittag aus Sicherheitsgründen nur 15.500 Fans erlaubt, dementsprechend groß ist der Andrang.

So verkündete die Stadt München bereits eine Stunde vor dem geplanten Start via "X", dass weder U-Bahnen noch S-Bahnen am Marienplatz halten.