Der FC Bayern will mit Jamal Musiala verlängern. Dabei sollten sich die Münchner keine Nachlässigkeiten erlauben. Ein Kommentar.

Aus Bochum berichtet Andreas Reiners

Max Eberl fand tatsächlich ein Haar in der Suppe.

Dabei hatte Jamal Musiala beim VfL Bochum sogar mit dem Kopf getroffen. Was der Torschütze mit einem mehrmaligen Tätscheln seines Schädels ungläubig feierte.

Doch Eberl meinte, dass Musiala "gar nicht so klein" sei. "Mich wundert, dass er bisher noch so wenig gemacht hat", sagte der Sportvorstand des FC Bayern. Und grinste. Auch Trainer Vincent Kompany hatte gut lachen, von Musiala angeführt hatte der FC Bayern auf das 1:4 in Barcelona mit einem 5:0 in Bochum geantwortet.

Klar, beim Tabellenletzten. Trotzdem war es mehr als eine wichtige sportliche Replik, es war ein Alarmzeichen.

Ein Weckruf. Eine Ansage. Klartext!