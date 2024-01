FC Bayern braucht frisches Blut auf den Flügeln – ein Kommentar

Alessandro Buongiorno (FC Turin)

Der FC Bayern wurde in den vergangenen Wochen mehrfach mit Innenverteidiger Alessandro Buongiorno vom FC Turin in Verbindung gebracht. Nun hat Klub-Präsident Urbano Cairo einen möglichen Wechsel ausgeschlossen. "Er wird in Turin bleiben und er will auch in Turin bleiben. Ich werde Buongiorno nicht verkaufen", sagte er der "Tuttosport". © IMAGO/Nicolo Campo