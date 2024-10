FC Bayern: Das sind die Frauen und Freundinnen der Stars

Die Saison des FC Bayern ist in vollem Gange. Aber welche Frauen drücken den Stars des deutschen Rekordmeisters eigentlich die Daumen? ran hat die Paare der Münchner gesammelt.

Der FC Bayern befindet sich mitten in der Saison. In der Bundesliga steht der Klub an der Spitze, in der Champions League hapert es noch.

Damit die Stars des deutschen Rekordmeisters auf dem Platz ihre besten Leistungen bringen könnten, ist die Unterstützung hinter den Kulissen unheimlich wichtig.

Während die eine oder andere Frau bzw. Freundin der breiten Masse bereits bekannt ist, bleiben andere "Spielerfrauen" eher im Hintergrund.

