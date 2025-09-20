Anzeige

ran zeigt Noten und Einzelkritik zu den Bayern-Profis beim Gastspiel in Sinsheim.

Manuel Neuer Bayerns Keeper muss eigentlich nicht oft eingreifen, macht dabei aber einen soliden Job. Allerdings unterläuft ihm in der 13. Minute beinahe ein folgenschwerer Bock im Spielaufbau. Manuel Neuer spielt Gegenspieler Asllani direkt in die Füße, der Hoffenheimer knallt das Leder anschließend an den Pfosten. Beim späteren Gegentor ist Neuer chancenlos, weil Kimmich das Leder unhaltbar abfälscht. ran-Note: 4

Sacha Boey Der Franzose kommt für Stanisic in die Bayern-Startelf und sorgt früh in der Partie mit einer Rückgabe per Brust zu Neuer für ein Raunen. Denn dabei erwischt Sacha Boey den Ball wohl ungewollt etwas zu deutlich und so wird das für den Keeper schon eine unerwartete Prüfung durch den eigenen Mitspieler. Später holt Boey kurz nach dem Seitenwechsel den Handelfmeter zum 2:0 für den Rekordmeister heraus. ran-Note: 3

Min-Jae Kim Der Ersatz für Upamecano sorgt für durchaus Eigenwerbung in Sinsheim. Min-Jae Kim ist vor allem in der ersten Halbzeit einige Male Retter in größter Bayern-Not, klärt kurz vor der Pause spektakulär mit Schulter und Schläfe und hält auch ansonsten den Laden defensiv gut zusammen. Gut 20 Minuten vor dem Ende muss der Südkoreaner angeschlagen vom Feld. ran-Note: 2

Jonathan Tah Auch Kims Nebenmann Jonathan Tah hat vor allem im ersten Durchgang gegen die Hoffenheimer durchaus mehr Arbeit als vielleicht vor Spielbeginn vermutet. Der DFB-Star muss ebenfalls einige Male rettend eingreifen, etwa in der 20. Minute, als er mit überragender Körperbeherrschung im Liegen eine heikle Situation klärt. Zudem agiert der 1,94-Meter-Hüne auch im Spielaufbau tadellos. ran-Note: 2

Konrad Laimer Der Österreicher muss durch den Ausfall von Stanisic als Links- statt Rechtsverteidiger ran und schmeißt auch auf der "falschen" Seite körperlich alles rein. Nach vorne ist Konrad Laimer aber in Sinsheim nicht so auffällig, wie man ihn zuletzt öfter schon gesehen hat. ran-Note: 3

Leon Goretzka Da Kimmich eine Pause bekommt, darf Leon Goretzka in Sinsheim von Beginn an ran. Er lässt sich im Spielaufbau oft zwischen die beiden Innenverteidiger fallen. Nach vorne ist er dieses Mal nicht so auffällig, sieht zudem nach gut einer halben Stunde schon für ein taktisches Foulspiel die Gelbe Karte. ran-Note: 4

Aleksandar Pavlovic Der Sechser bleibt als einer der wenigen Feldspieler nach dem Sieg über Chelsea in der Startelf und überzeugt auch gegen Hoffenheim. Nach hinten fehlerlos, leitet Aleksandar Pavlovic einige Bayern-Angriffe nach Ballgewinnen geschickt ein. ran-Note: 3

Lennart Karl Bei seinem Startelf-Debüt in der Bundesliga braucht der 17-Jährige etwas, um reinzukommen. Zwar hat er durchaus gute Ansätze, verdribbelt sich aber auch oft bzw. verliert Bälle in der Vorwärtsbewegung. Zudem muss er in den vielen Zweikämpfen gegen etwa Bernardo auch körperlich einiges einstecken. Dennoch ist Lennart Karl dann kurz vor der Pause per Eckball Vorlagengeber zum zwischenzeitlichen 1:0 von Kane. Nach einer Stunde hat das Juwel Feierabend. ran-Note: 3

Nicolas Jackson Auch der Sommer-Neuzugang darf in der Bundesliga erstmals für die Bayern von Beginn an ran. Nicolas Jackson bleibt insgesamt recht unauffällig, hat in der 41. Minute seinen einzigen Torabschluss, den Baumann aber sicher festhält. Nach gut einer Stunde wird der Senegalese ausgewechselt. ran-Note: 4

Luis Diaz Der Kolumbianer arbeitet einmal mehr vor allem auch nach hinten sehr fleißig mit. Allerdings muss er früh etwas aufpassen im Zweikampf, weil er schon in der zwölften Minute Gelb sieht für ein eher harmloses Foulspiel. Seine gefährlichsten Offensivaktionen hat Luiz Diaz im zweiten Durchgang mit einem Schlenzer von links im Strafraum, der knapp über das Tor geht (55. Minute) und einen Lupfer über Baumann in der Nachspielzeit an die Latte. ran-Note: 3

Harry Kane Der Engländer ist einmal mehr der entscheidende Mann für die Münchner beim Auswärtssieg in Sinsheim. Kurz vor der Pause trifft er per Direktabnahme nach Karl-Ecke zur Führung, nach dem Seitenwechsel verwandelt Harry Kane zwei Elfmeter für den Rekordmeister staubtrocken. ran-Note: 1

Joshua Kimmich Der Routinier kommt nach einer Stunde ins Spiel. Joshua Kimmich ordnet das Spiel gewohnt souverän, hat aber Pech beim späten Gegentreffer des Rekordmeisters. Dabei fälscht er den Ball unhaltbar für Keeper Neuer ab. ran-Note: 4

Michael Olise Auch der Offensivstar kommt nach etwa einer Stunde als Joker aufs Feld und hat kurz später gleich einen wichtigen Moment. Durch ein beherztes Dribbling holt Michael Olise aufgrund eines Fouls von Bernardo den Strafstoß zum zwischenzeitlichen 3:0 für die Münchner heraus. ran-Note: 2

Serge Gnabry Der deutsche Nationalspieler kommt auch in der 61. Minute ins Spiel, hat anschließend lange Zeit keinen wirklich großen Einfluss auf das Spiel. In der allerletzten Minute macht Serge Gnabry dann aber doch noch per überlegtem Abschluss das 4:1. ran-Note: 3

Dayot Upamecano Für Dayot Upamecano beginnt der Arbeitstag in Sinsheim in der 70. Minute, als er für den angeschlagenen Kim eingewechselt wird. Er bleibt anschließend im Großen und Ganzen fehlerlos. ran-Note: 3