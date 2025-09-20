Anzeige

Anzeige

Mainzer Dominik Kohr mit Treffer und nächster Gelb-Rot FSV-Profi Kohr sah in der 53. Minute wegen wiederholten Foulspiels Gelb-Rot, es war bereits der achte Platzverweis seiner Karriere. Dennoch gelang den Mainzern beeindruckend der erhoffte Befreiungsschlag. Der Conference-League-Starter hatte zuvor trotz ansprechender Leistungen nur einen Punkt geholt. Wagner und sein Mainzer Kollege Bo Henriksen hatten vor dem Anpfiff nach einem durchwachsenem Saisonstart von einem "wichtigen Spiel" gesprochen. Allerdings zeigte zunächst nur Mainz das nötige Engagement. Die frühe Führung der Gäste begünstigte allerdings ein schwerer Patzer von Chrislain Matsima, der Sano den Ball unbedrängt in den Fuß spielte. Der Japaner zog nach kurzem Solo mit links ab und ließ Finn Dahmen keine Chance. Der FCA kam nach dem Schock nur langsam ins Spiel, wäre dann aber beinahe spektakulär zum Ausgleich gekommen. Robin Zentner reagierte jedoch bei einem sehenswerten Fallrückzieher von Alexis Claude-Maurice glänzend.

Anzeige

Anzeige

Fußball: So hoch waren die Strafen der deutschen Vereine in der Saison 2024/25 1 / 11 © IMAGO/Maximilian Koch Wer ist Strafenmeister der Saison 2024/25?

Das Abbrennen von Pyrotechnik sowie das Werfen von Gegenständen sind im Stadion weiterhin verboten. Dennoch verstoßen einige Fans regelmäßig gegen diese Regeln, was für die Vereine häufig Geldstrafen oder andere Sanktionen zur Folge hat. Solche Vorfälle werden dokumentiert und unter anderem auch auf Plattformen wie fussballmafia.de nachvollziehbar gemacht. ran zeigt euch, welches Team die höchste Strafe zahlen musste. © IMAGO/Jan Huebner Platz 10: Borussia Dortmund mit 350.150 Euro

Anzahl der Strafen: 8

Geahndete Vorfälle: 12

Geworfene Gegenstände: 7

Gezündete Pyro: 292 © IMAGO/Jan Huebner Platz 9: Karlsruher SC mit 374.220 Euro

Anzahl der Strafen: 4

Geahndete Vorfälle: 7

Geworfene Gegenstände: 18

Gezündete Pyro: 485 © IMAGO/Norbert Schmidt Platz 8: Fortuna Düsseldorf mit 379.650 Euro

Anzahl der Strafen: 15

Geahndete Vorfälle: 27

Geworfene Gegenstände: 3

Gezündete Pyro: 550 © IMAGO/Jan Huebner Platz 7: Dynamo Dresden mit 394.610 Euro

Anzahl der Strafen: 10

Geahndete Vorfälle: 19

Geworfene Gegenstände: 8

Gezündete Pyro: 720 © IMAGO/Noah Wedel Platz 6: Hannover 96 mit 444.200 Euro

Anzahl der Strafen: 8

Geahndete Vorfälle: 17

Geworfene Gegenstände: 150

Gezündete Pyro: 450 © IMAGO/kolbert-press Platz 5: VfB Stuttgart mit 485.000 Euro

Anzahl der Strafen: 3

Geahndete Vorfälle: 4

Geworfene Gegenstände: 1

Gezündete Pyro: 484 © IMAGO/osnapix Platz 4: Union Berlin mit 519.000 Euro

Anzahl der Strafen: 7

Geahndete Vorfälle: 14

Geworfene Gegenstände: 1

Gezündete Pyro: 412 © 2018 Getty Images Platz 3: Hamburger SV mit 623.555 Euro

Anzahl der Strafen: 12

Geahndete Vorfälle: 24

Geworfene Gegenstände: 3

Gezündete Pyro: 828 © IMAGO/Schüler Platz 2: Eintracht Frankfurt mit 709.600 Euro

Anzahl der Strafen: 5

Geahndete Vorfälle: 20

Geworfene Gegenstände: 27

Gezündete Pyro: 563 © IMAGO/DeFodi Images Platz 1: 1. FC Köln mit 924.355 Euro

Anzahl der Strafen: 18

Geahndete Vorfälle: 37

Geworfene Gegenstände: 11

Gezündete Pyro: 1.460

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen