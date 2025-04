Auf seine Zukunft angesprochen, reagiert Bayern-Sportvorstand Max Eberl gelassen. Der Funktionär legt keinen Fokus auf die Diskussionen um seine Person.

Sportvorstand Max Eberl vom FC Bayern München hat die Diskussionen um seine Person ebenso beiseite geschoben wie jene über die Zukunft von Klub-Ikone Thomas Müller. "Tatsächlich kriege ich das gar nicht so mit", sagte Eberl am Donnerstag über die Spekulationen über interne Kritik an seiner Arbeit bis hin zu einer möglichen vorzeitigen Trennung.

"Es wird mir zugetragen, wenn ich mich auf eine PK vorbereite", ergänzte Eberl, "aber mein ganzer Fokus ist auf Bayern München und auf die letzten Saisonwochen gerichtet."

Kritik höre er, seit er beim FC Bayern sei, aber: "Es ist keine One-Man-Show, wir treffen Entscheidungen zusammen. Ich versuche, meinen Job so gut wie möglich zu machen, für den größtmöglichen Erfolg, das steht über allem. Alles andere kann ich nicht beeinflussen."