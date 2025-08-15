Anzeige
Bundesliga

FC Bayern: Nick Woltemade kommt nicht - der Transfer von Christopher Nkunku wird heißer

  • Aktualisiert: 17.08.2025
  • 18:48 Uhr
  • ran.de

Der FC Bayern sucht Verstärkungen in der Offensive. Nach dem geplatzten Woltemade-Transfer nimmt nun die Personalie Christopher Nkunku an Fahrt auf.

Der FC Bayern München hat seine Kaderplanungen vor allem in der Offensive noch nicht abgeschlossen. Der erhoffte Transfer von Nick Woltemade glückte nicht, was VfB-Vorstandschef Alexander Wehrle im "Sky"-Interview vor dem Franz Beckenbauer Supercup deutlich machte.

"Nick Woltemade spielt nächste Saison beim VfB Stuttgart, die Akte ist geschlossen", erstickte er auch die letzten noch verbliebenen Hoffnungen im Keim.

In einer anderen Personalie gibt es für die Bayern nun aber deutlich positivere Nachrichten. So berichtet Transferexperte Ben Jacobs, dass der Rekordmeister nach den positiven Gesprächen am Wochenende optimistisch sei, Christopher Nkunku zu verpflichten.

Nkunku möchte gerne zu Bayern

Demnach werden die Modalitäten eines möglichen Wechsels noch diskutiert. Der Stürmer des FC Chelsea hat aber bereits deutlich gemacht, dass er den Wechsel gerne möchte.

Positiv für die Bayern. Durch seine erfolgreiche Zeit bei RB Leipzig kennt Nkunku die Bundesliga bereits und bräuchte kaum Eingewöhnungszeit. Außerdem steht Chelsea einem Abgang des Offensivspielers offen gegenüber.

Der 27 Jahre alte Nkunku war im Juli 2023 für kolportierte 60 Millionen Euro von Leipzig in die britische Hauptstadt gewechselt. Während seiner Zeit in England hatte er jedoch mit zahlreichen Verletzungen zu kämpfen und konnte die Erwartungen nicht erfüllen.

